Netflix es rendeix als ‘realities’

La línia que separa Netflix dels canals de televisió convencionals és cada vegada més prima. Deu anys després de posar en marxa el servei de vídeo en streaming i cinc anys després de començar a oferir continguts de producció pròpia, la plataforma difumina el pes de les sèries al seu catàleg i obre la veda als realities i als talent shows. El director de continguts de Netflix, Ted Sarandos, ja va avançar al setembre que la seva intenció era apostar per aquest tipus de continguts i que les estrenes del 2017 estaran marcades pels programes no guionitzats, és a dir, concursos de talents i de telerealitat. Sarandos va explicar aleshores que la plataforma preveu emetre al llarg d’aquest any 20 realities de producció original, dels quals fins ara no es coneix cap detall.

Amb aquesta decisió, Netflix renuncia a la definició que l’havia acompanyat fins ara: el fet de ser un espai eminentment de sèries, amb pel·lícules i documentals en segon pla i una oferta de realities i talent shows pràcticament residual. L’estratègia l’acostarà a les grans cadenes de televisió i, com que diversificarà el contingut de la plataforma, també la farà més competitiva. Netflix intentarà sobresortir en aquests gèneres a través de la producció pròpia, que té més recorregut a la seva plataforma que les ficcions d’altres cadenes i, a més, l’ajuda a enfortir la seva marca. En aquesta línia, potenciar programes no guionitzats va lligat a la voluntat de la companyia d’engreixar l’oferta de produccions originals, que l’any passat va comptar amb prop de 1.000 hores emeses. Segons Sarandos, el seu objectiu és duplicar aquesta xifra el 2017.

Produccions amb marca local

Una de les assignatures encara pendents de Netflix és fidelitzar l’audiència a través de sèries i programes en què el component local tingui un pes rellevant. El pla d’expansió de la plataforma arreu del món (ara per ara està disponible en més de 190 països) ha anat lligat a la posada en marxa de produccions que tenen el segell del país on s’han elaborat però, alhora, es poden consumir com a productes globals.

En són dos exemples la sèrie francesa Marseille i la britànica The crown, totes dues amb un equip i un repartiment propi de cada país. Aquestes ficcions aniran seguides de l’espanyola Las chicas del cable, que s’estrenarà el 28 d’abril, i de la brasilera Samantha, entre d’altres.

El component local també serà clau en alguns dels programes no guionitzats que Netflix prepara per a aquest any. El més representatiu és Ultimate beastmaster, un concurs produït per Sylvester Stallone i Dave Broome que posarà a prova les habilitats físiques dels participants amb reptes extrems. El programa, que s’estrena demà a Netflix i inaugura oficialment l’aposta de la companyia pels realities i els talent shows, tindrà sis versions (Estats Units, Brasil, Corea del Sud, Mèxic, Alemanya i Japó) amb els seus respectius presentadors i concursants, 18 per cada país. Cada capítol enfrontarà 12 participants, dos de cada país, que hauran de superar un circuit d’obstacles anomenat La Bèstia. Aquesta estructura de grans dimensions, encapçalada pel cap metàl·lic d’un drac, constarà de plataformes que es mouen, parets que juguen amb la gravetat i túnels que s’enfonsen en l’aigua. Només una persona es proclamarà guanyadora de cada entrega i podrà competir en la final del programa, que enfrontarà els nou millors concursants i atorgarà el títol d’Ultimate Beastmaster a aquell que superi tots els reptes de La Bèstia.

Cada versió d’ Ultimate beastmaster s’emetrà en l’idioma del país en qüestió i posarà el focus en els seus participants. Per tant, tot i que teòricament el programa tindrà 10 capítols, en realitat constarà de 60 entregues diferents. A diferència dels programes de televisió convencionals, el talent show arribarà seguint el mateix procediment que la resta de produccions de la plataforma: a les nou del matí es publicaran tots els capítols de cop, de manera que els espectadors podran decidir quan volen consumir-los. Rodat a Santa Clarita, a Califòrnia, Ultimate beastmaster és el primer concurs global de Netflix, que ja n’ha gravat una segona temporada.

Tot i que amb aquesta novetat la plataforma engega el pla per incorporar programes no guionitzats el 2017, Ultimate beastmaster no és el primer reality elaborat per Netflix. El catàleg de la companyia consta d’espais de producció pròpia com Chasing Cameron, sobre un jove influencer, la versió nord-americana del japonès Terrace House i el docureality sobre cuina Chef table. També disposa de programes no guionitzats d’altres cadenes, com ara RuPaul’s drag race, Top gear i Mythbusters.