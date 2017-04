Netflix s’estrena en les sèries espanyoles amb un relat femení

Una de les estratègies de Netflix a l’hora d’obrir nous mercats és buscar la col·laboració de productores locals per desenvolupar projectes vinculats als països on s’implanta. Ho ha fet, per exemple, a Mèxic, l’Argentina o el Brasil i ara repeteix l’operació a Espanya amb Las chicas del cable, que des d’avui està disponible a la plataforma.

Per fer aquesta primera incursió, el servei de streaming ha anat sobre segur i ha confiat en Bambú, productora responsable de sèries com Gran Hotel i Velvet, dos dels èxits més recents d’Antena 3. Tampoc ha corregut riscos amb el repartiment, que està farcit de noms amb tirada entre el públic jove: Blanca Suárez, Yon González, Ana Polvorosa i Martiño Rivas, entre d’altres. A més, no hi falten actrius veteranes com Concha Velasco, Kitty Mánver o Tina Sainz.

Dues de les principals diferències entre Las chicas del cable i les produccions televisives habituals hi ha la reducció del metratge fins als 50 minuts i una ambientació i vestuari exuberants.

Emancipació de la dona

La unió entre Netflix i Bambú ha donat com a resultat un melodrama amb tocs de fulletó que explora les dificultats sentimentals i professionals de quatre noies al Madrid del 1928. L’acció comença quan coincideixen a les proves de selecció per treballar com a telefonistes en una empresa de telecomunicacions, una feina que representa l’oportunitat de guanyar-se la vida per elles mateixes. Cada una personifica un perfil diferent: l’Alba, interpretada per Blanca Suárez, està envoltada de misteri, mentre que la Marga, a qui dona vida Nadia de Santiago, acaba d’arribar del poble i està espantada dels perills de la ciutat. Tot el contrari que la Carlota, encarnada per Ana Fernández, que no té por de res i només anhela alliberar-se del seu pare, un general de l’exèrcit. Tanca el quartet l’Ángeles, la veterana del grup, una dona que ha de bregar amb un marit que no vol que treballi. Maggie Civantos, coneguda per Vis a Vis, és l’encarregada d’encarnar-la.

La sèrie, que intenta posar tot el pes en els personatges femenins, relega els homes a una posició més secundària però determinant en la vida de les protagonistes. El drama històric barreja la narració lleugera de la lluita per l’emancipació de la dona amb els embolics sentimentals, i situa al mig de l’acció un triangle amorós. Els creadors han confiat la història romàntica principal a Blanca Suárez i Yon González, una parella que ja va funcionar fa més de set anys a El internado.

Tot i que Las chicas del cable és la primera sèrie espanyola de Netflix, la plataforma ja es va estrenar, a finals del 2016, en la producció local amb 7 años, el quart llargmetratge de Roger Gual, protagonitzat per Paco León i Àlex Brendemühl.