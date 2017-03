Nic Pizzolatto prepara una nova temporada de 'True detective'

True detective encara no ha dit l’última paraula. Més d’un any i mig després que la HBO tanqués la segona temporada de la sèrie -emesa entre el juny i l’agost del 2015-, el seu creador, Nic Pizzolatto, ha començat a treballar en una nova entrega, segons avança el portal Entertainment Weekly. De moment n’ha escrit “com a mínim els dos primers capítols”, i compta amb la col·laboració del guionista i productor David Milch, creador de ficcions com NYPD Blue i Deadwood. En tot cas, la HBO no ha confirmat si té intenció de recuperar la sèrie, que no va ser cancel·lada formalment però va quedar en suspens després de la segona temporada. “Estem oberts a una altra temporada. És una franquícia valuosa, no ha mort, simplement no ens hi hem posat, encara”, va assenyalar l’estiu passat el cap de programació de la HBO, Casey Bloys. True detective va aconseguir un gran èxit de públic i crítica amb la primera temporada, protagonitzada l’any 2014 per Matthew McConaughey i Woody Harrelson, però en canvi la segona -amb Colin Farrell, Rachel McAdams i Taylor Kitsch-, tot i mantenir la bona audiència, va ser mal rebuda pels crítics.