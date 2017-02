'Nit i dia' furga en el passat més fosc dels personatges

Una crema de xampinyons amb un presumpte regust de coriandre va acabar amb el mataiaies, però la resta de personatges de Nit i dia han continuat fent la seva vida, segurament amb una mica menys d’angoixa després de la desaparició d’un individu tan sinistre. Però ben aviat el seu món tornarà a trontollar: des del 16 de gener, TV3 roda la segona temporada de la sèrie, que previsiblement s’estrenarà després de Setmana Santa i que, amb tota seguretat, els portarà a mostrar novament el seu costat més fosc.

L’espurna que desencadenarà aquesta nova baixada als inferns serà l’aparició del cos d’una persona morta fa anys. “En cas que hagués sigut assassinada, és un delicte que ja ha prescrit”, explica Lluís Arcarazo, creador i guionista de la sèrie al costat de Jordi Galceran. La investigació d’aquest fet obligarà tots els personatges a remoure el seu passat. “A la primera temporada, la protagonista es trobava amb un cas que la portava a preguntar-se sobre el seu present, sobre el seu matrimoni, sobre com era ella, si es considerava una bona persona. Ara el que fem és tirar enrere: partint d’un nou cas, es veu obligada a enfrontar-se amb el passat. Expliquem totes les connexions que té aquest fet, tots els personatges que ha implicat i que no és possible fugir del passat, encara que creguis que ho has aconseguit”, reflexiona Galceran.

Però la descoberta d’aquest cadàver no serà l’únic fil argumental dels nous capítols de Nit i dia. “Parlem de corrupció política, corrupció econòmica, corrupció moral, corrupció de menors... Però sobretot parlem de la culpa, de la impunitat i del perdó”, explica Arcarazo, i assenyala que, si bé l’any passat s’explorava “el costat fosc que tenen les persones en l’àmbit privat”, ara s’aborda la mateixa faceta però “des de l’àmbit públic”. “I, òbviament, sent Nit i dia, hi ha morts i assassinats, i hi ha un assassí”, avança Galceran. Igual que a la primera temporada, la identitat d’aquest personatge serà coneguda pels espectadors dels primers capítols. “Des del primer dia vam pensar que no seria una sèrie sobre qui és l’assassí sinó sobre per què fa el que fa. L’expectativa no és descobrir qui ho ha fet, sinó si l’enxamparan o no”, afegeix.

Els creadors de la ficció coincideixen a definir la segona temporada com a “més violenta” que la primera. D’entrada, perquè “veurem els assassinats”, segons explica Oriol Paulo, que dirigeix la sèrie juntament amb Manuel Huerga. Però a part d’això, també és més violenta “moralment”. “A la primera temporada l’assassí era un psicòpata, un home que no tenia motius per fer el que feia i se’l podia considerar un malalt. Ara les persones que cometen actes violents ho fan d’una forma molt més racional, més pensada i freda”, diu Jordi Galceran.

Noves incorporacions

El personatge central de la sèrie, produïda per Mediapro, continuarà sent la Sara Grau, la patòloga forense que interpreta Clara Segura i que ha consolidat la relació amb l’Aitor (Miquel Fernàndez) després del fracàs del seu matrimoni amb el Lluís (Pablo Derqui). L’exmarit, tot i perdre pes, no desapareixerà del tot. Pel que fa a l’entorn laboral de la protagonista, s’hi incorpora una antropòloga forense, interpretada per Irene Montalà, i repeteixen la Fàtima (Alba Pujol) i el Pol (David Verdaguer), que es veurà implicat de manera col·lateral en una de les trames. Victòria Pagès es manté en el paper de jutge d’instrucció, Oriol Vila i Anna Alarcón seguiran formant la parella d’investigadors dels Mossos, i Mar Ulldemolins reapareix en el rol d’advocada. La seva falta d’escrúpols i la poca vocació que té per aquesta feina l’acabaran posant en problemes.

Però si en l’àmbit judicial la majoria de personatges ja són coneguts, fora de l’Institut de Medicina Legal hi haurà moltes novetats. Una d’aquestes és el Benet Muntada, un llibreter de vell encarnat per Josep Maria Pou, que es mostra encantat d’haver fitxat per una sèrie “fantàstica” que durant la primera temporada el va deixar “flipat”, i més encara de poder-hi interpretar “un home de cultura, capaç de citar de memòria Shakespeare, Dostoievski i els grans poetes catalans i universals”. “És un personatge molt singular que en principi no hi hauria de ser, en una sèrie com aquesta”, remarca Pou. Però malgrat l’aparença de “bon home”, el personatge ja deixa clar al primer capítol que “no hi ha bones persones en aquest món”.

Una altra incorporació és la de Pep Cruz, que es posa en la pell d’un guàrdia civil retirat que veu l’oportunitat de “treure’s una espineta que tenia clavada” per un cas que no va poder resoldre anys enrere, i que aportarà “una mica de contrapunt” humorístic a “una sèrie tan criminal”. Per la seva banda, Jordi Bosch serà un metge i Ramon Fontserè interpretarà un polític casat amb una galerista de prestigi (Lluïsa Mallol), que representa un artista de gran projecció (Peter Vives) implicat en un triangle amorós.

Segons Arcarazo, en plantejar la nova temporada van voler fugir del “serialisme” que hauria suposat reprendre la vida dels personatges des del mateix punt on l’havien deixat. “Teníem uns personatges i el que calia era buscar una història. La vam trobar i hem utilitzat els personatges que la història reclamava”, explica, i avança que “totes les preguntes” que es plantegin “tindran resposta” en aquesta temporada.

Malgrat tractar-se d’una trama independent, però, un personatge vinculat directament al mataiaies reapareixerà. És el Víctor (Andrés Herrera), excompany del Marc Ramos (Marc Martínez) a la Guerra de l’Iraq que ha refet la seva vida com a entrenador de boxa però que veurà com el passat també truca a la seva porta per fer-li reviure experiències que hauria preferit oblidar.