‘Nit i dia’ torna avui per exposar els cadàvers de la política

“La societat està malalta i aquesta sèrie n’és un reflex”. Amb aquesta frase defineix Manuel Huerga, un dels directors de Nit i dia, el rumb argumental que prendrà la ficció en la segona temporada, que s’estrena aquest dilluns a TV3. El thriller, produït per la televisió pública i Mediapro,no perdrà les seves senyes d’identitat -la dualitat llum i foscor- i les aplicarà a l’àmbit de la corrupció política i econòmica, en el qual hi ha cadàvers reals i metafòrics.

La nova trama té com un dels elements centrals la mort en estranyes circumstàncies d’un jutge encarregat de la instrucció d’un important cas de tràfic d’influències i blanqueig de diners que apunta directament a polítics del país. Paral·lelament, la descoberta accidental del cos d’un nen desaparegut a Barcelona el 1992 impactarà directament en la vida de la forense Sara Grau, que no s’alliberarà de l’angoixa que la va acompanyar en la primera temporada. El cas la trasbalsarà i la portarà a revisar el passat, en el qual s’amaga un episodi obscur de la seva infantesa.

Segons Lluís Arcarazo, creador de la sèrie juntament amb Jordi Galceran, si la primera temporada era un recorregut cap a la part fosca que totes les persones tenen, la segona és un viatge al costat obscur de les institucions. “Nosaltres vam escriure la primera pensant que no tindria continuïtat”, assenyala. Per això, diu, sempre la van plantejar com a autoconclusiva. Aquesta norma ha marcat l’escriptura dels nous episodis, que també tindran un final tancat.

Una sèrie més coral

Tot i que la Sara -paper interpretat per Clara Segura- continuarà sent la figura al voltant de la qual girarà l’argument, la segona temporada s’ha enriquit amb un grapat de nous personatges.

Un d’ells és Benet Muntada, interpretat per Josep Maria Pou, un llibreter i gran jugador d’escacs, culte i refinat, que serà clau en les noves trames. “És el millor personatge que m’ha arribat mai en l’àmbit de la televisió i el cinema”, explica l’actor sobre el perquè de la seva participació a Nit i dia. Pou, que reconeix haver sigut un “seguidor embogit” de la sèrie, veu Benet Muntada com “tres personalitats en una mateixa capsa, cada una definida per la simplicitat i l’elegància”.

L’altre pilar de la narració serà Martí Miró, a qui dona vida Ramon Fontserè. Ell és un polític de llarga trajectòria, sospitós de ser el cervell d’una xarxa de tràfic d’influències que serveix per finançar il·legalment el partit. Miró té una sòcia de confiança en la seva dona, la galerista Joana Porta, interpretada per l’actriu Lluïsa Mallol, que també s’incorpora al repartiment.

També s’uneixen a Nit i dia Peter Vives, que serà un artista embolicat amb la Joana, i Jordi Bosch, que donarà vida a un neurocirurgià de prestigi que té tractes amb Martí Miró. El càsting es completa amb Pol López, Pep Cruz i Irene Montalà.

Tant els vells coneguts com les cares noves tindran un element que els unirà: el passat. “La majoria dels personatges veuran com coses que van fer fa temps tornen ara per passar comptes, recordar-los qui són o d’on venen”, explica Arcarazo.

Pel que fa als crims de sang, Jordi Galceran assenyala que un dels canvis respecte a l’any passat és el tipus d’assassí. Mentre que a la primera temporada el dolent era un psicòpata, en la segona la culpabilitat estarà més difosa.

“Hi ha actes criminals i un executor però la responsabilitat és compartida amb uns inductors i uns entorns institucionals que permeten els crims”, diu Jordi Galceran. Per al creador, l’acusació directa cap a la societat i la interpel·lació a l’espectador fan que la sèrie sigui ara més dolorosa. La ficció és “més complexa i rica però més inquietant, perquè darrere hi ha una societat que és part implicada”, diu.

Els creadors asseguren que s’ha fet un esforç per enriquir la ficció, no només apostant per un repartiment més coral, sinó augmentant la dificultat de les escenes. Prova d’això és la decisió de mostrar en pantalla els assassinats, mentre que fins ara les morts succeïen fora de camp.

Recorregut internacional

En la presentació de les novetats d’aquesta temporada, Vicent Sanchis, director de TV3, va reivindicar la vocació internacional de Nit i dia. En aquest sentit va anunciar que la ficció ha iniciat un recorregut internacional que tindrà els Estats Units i el Regne Unit com a primeres parades. “Per una mica de justícia que hi hagi, encara farà moltíssim més camí”, va sentenciar el director de la televisió pública.

Mitjançant un acord amb Global Series Network, els espectadors del Regne Unit podran veure la primera temporada a Walter Presents, el servei de vídeo sota demanda de Channel 4. Actualment aquesta plataforma també ofereix les sèries Vis a vis i Pulsaciones, totes dues de Mediapro. En el cas dels Estats Units, la sèrie formarà part del catàleg de la plataforma SVOD. A la resta de l’Estat, Movistar+ l’ofereix en el seu servei de streaming. Oriol Sala-Patau, cap de ficció i cinema de TV3, va recordar que el fet que la sèrie s’emeti a l’Estat i a l’estranger en versió original subtitulada és un impuls per a la projecció del català al món.

La primera temporada de Nit i dia va reunir davant del televisor 385.000 espectadors i va aconseguir una quota de pantalla del 13,3%, amb la qual va liderar la seva franja durant tot el període d’emissió. A més, va ser rebuda amb crítiques positives.