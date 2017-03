No comentis aquest article si no l'has entès

260x366 Gab: el Twitter dels ‘trolls’ partidaris de Trump / L. MAGALLÓN Gab: el Twitter dels ‘trolls’ partidaris de Trump / L. MAGALLÓN

La NRK és la ràdio pública noruega i s'ha empescat una manera de mantenir els comentaristes trol a ratlla. Per deixar la teva opinió sobre una notícia –de la secció de tecnologia– primer has de respondre a tres preguntes de, diguem-ne, comprensió lectora. Es tracta d'assegurar-se que qui deixa un comentari ho fa després d'haver llegit l'article i no només a partir del titular. Em sembla una denúncia divertida contra la hiperventilació però no crec que passi de l'experiment simpàtic. A l'ARA tenim molta sort i només el 7% de comentaris rebuts no es publiquen. A d'altres diaris, el percentatge és molt més gran i el filtratge és un autèntic maldecap. O bé no ho és en absolut, ja que alguns diaris sensacionalistes utilitzen la secció de comentaris per fer que la gent – convenientment excitada en les seves baixes passions pels mateixos articles– deixi anar la fel que el diari, per allò de guardar les aparences, encara no s'atreveix a abocar. Un dels comptes que segueixo a Twitter es dedica a recollir les opinions dels lectors més retrògrads del 'Daily Mail': n'hi ha per arrencar a córrer –perdó: a fer 'running'– fins a l'exoplaneta més pròxim.

Per cert, els periodistes tenim un motiu afegit per estar en contra d'això de les preguntes: són els redactors els que les han de programar. O sigui que, després de pensar el tema i escriure'l, hem passat a posar-hi paraules clau, títols alternatius per als cercadors, negretes, enllaços, etiquetes i altres metadades diverses. Després cal moure'ls per les xarxes i llegir els comentaris rebuts, potser contestar-ne algun que necessita resposta. ¿Ara també haurem de cofar-nos el barret de professor i començar a fer testos? En fi: no gireu el full fins que us avisi i, sobretot, no us oblideu de posar el nom a l'encapçalament.