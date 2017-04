260x265 No demanaràs almoina (ni lligaràs) en català No demanaràs almoina (ni lligaràs) en català

El 8 d'abril, el diari 'Información de Alicante' s'exclamava perquè una persona, a Elx, demanava almoina. Més concretament, el redactor anònim remarcava que el pidolaire “ es dirigeix al vianant en valencià. Encara que se li digui que no es maneja en la llengua cooficial, ell continua amb el seu discurs per sol·licitar unes monedes”. I corona el seu text amb: “La cosa es complica quan demana un ajut als turistes estrangers, que donen a entendre que si amb prou feines parlotegen el castellà, el valencià doncs els sona gairebé a xinès”. Suposo que als turistes xinesos el valencià no els deu sonar precisament a xinès. I aventuro a dir que, per a la gran majoria, el castellà els deu sonar a exactament el mateix que el valencià.

Aquesta mateixa setmana, el portal 'Vice' publica l'article “La web per follar on només hi ha catalans”, on es parla d'una xarxa social que només té el català com a llengua. L'autor diu: “Tant se me'n dona si es tracta de catalans com de bascos, espanyols, europeus o dofins”. I afegeix: “És malaltissa la filtració de gent per follar a través de la seva nacionalitat”. Deixant de banda la confusió entre nacionalitat i llengua, és molt indicatiu que el portal descobreixi ara que qualsevol xarxa de cites filtra per algun tipus de proximitat. Estem parlant d'una eina per conèixer gent amb fins ludicofornicials: llevat de casos molt desesperats, és comprensible limitar el radi d'acció ja no al país, sinó directament a la ciutat, per allò d'estalviar en taxis. Però no veurem mai un reportatge sobre l'endogàmia espanyola a Meetic o E-Darling, per posar dues xarxes que operen a Espanya segmentadament.

I aquest és el moll de l'os: considerar, encara al 2017, que el català no és la llengua natural per a molts, sinó allò que es parla per tocar les gònades. O, per dir-ho en la fina prosa de la bona gent de 'Vice', els collons.