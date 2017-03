No hi ha algoritmes innocents, YouTube

Esperin, que em poso les ulleres d'hostessa de l''Un, dos, tres'. Han sigut 41 milions de visionats, a sis lliures esterlines cada mil visionats... són 250.000 lliures! Sí, un quart de milió de 'pounds' que han anat a parar a extremistes i antisemites, cortesia de YouTube, que n'ha canalitzat la publicitat. Diverses marques rellevants del Regne Unit, alertades d'aquesta anomalia, han retirat la seva publicitat del servei de vídeo de Google perquè no volen veure les seves marques guarnint continguts racistes o que inciten a la violència. Són Vodafone, la BBC, el banc HSBC, McDonald's, Audi o L'Oréal. És d'esperar que el gegant informàtic revisi els algoritmes que distribueixen la publicitat automàticament i les aigües tornin al seu curs. De moment, la companyia ha estat tèbia en la resposta: diu que revisaran el reglament i es justifiquen dient que, amb 400 hores de vídeo pujats al servei cada minut, no sempre l'encerten.

Google té, a més, el problema exactament contrari. Responsables de canals de defensa de la comunitat LGBT troben que els seus vídeos s'invisibilitzen i no reben l'etiqueta 'advertiser friendly', que els permet rebre anuncis, o sigui, finançament. Tot plegat, l'enèsima prova que els gegants d'internet acumulen un poder excessiu i operat amb processos massa opacs com perquè de coses com Facebook o YouTube en diguem “socials”.

Tot això, tanmateix, passa al Regne Unit, on fa uns mesos Lego ja va retirar els seus anuncis del 'Daily Mail' perquè considerava que alimentava l'odi als estrangers. Aquí, com ja els he explicat algun cop, els bàners de Telefónica i Freixenet segueixen guarnint la demencial web xenòfoba i masclista 'Alerta Digital' –titulars del dia: “El mundialista Soros vol avortaments a tot el planeta”, “Feministes espanyoles pretenen prohibir als homes que orinin drets”– sense que es munti un sidral.