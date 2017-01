No totes les televisions a la carta són iguals

L’oferta de televisió de pagament al nostre país ja s’ha consolidat. Els espectadors tenim a l’abast les plataformes locals de vídeo a la carta Movistar+, WuakiTV (que aviat passarà a dir-se RakutenTV per explotar la inversió de la seva matriu en el patrocini de la samarreta del primer equip de futbol del Barça) i Filmin, i les tres grans internacionals -eufemisme per no dir nord-americanes-: Netflix, HBO i Amazon Prime Video. Potser en triareu una o una altra pel preu, pel catàleg de contingut o perquè és la que us ofereix la vostra operadora, variables que l’ARA ja va comparar en el seu moment. Però hi ha un altre aspecte a considerar: la facilitat d’ús. He analitzat les aplicacions de les cinc plataformes neutrals -no vinculades a cap operadora, i accessibles per tant amb qualsevol connexió- en set àmbits.

Dispositius. L’ideal de poder veure de tot amb qualsevol aparell es compleix només fins a un cert punt. Les cinc plataformes es poden veure des d’ordinadors, encara que no amb tots els navegadors web. Totes disposen d’aplicacions mòbils per a telèfons i tauletes amb Android i iOS. Tant Netflix com Wuaki es poden veure també des de les videoconsoles Playstation i Xbox, mentre que Netflix, HBO i Filmin disposen d’aplicació per al descodificador Apple TV. Molts models de televisors connectats porten incorporades les aplicacions d’un o més dels serveis; si no és el cas del vostre, sempre podeu connectar-hi l’ordinador o la tauleta, sigui amb un cable HDMI o bé sense fils, mitjançant Chromecast o AirPlay. Les aplicacions mòbils de Prime Video no tenen botó de Chromecast perquè Amazon i Google estan mig barallades, però aquesta limitació es pot superar enviant el contingut des del navegador Chrome de l’ordinador. HBO és l’única de les cinc plataformes que limita la quantitat de dispositius actius: permet vincular-ne un màxim de cinc, i per afegir-ne cal donar de baixa a la web algun dels existents. Això no vol dir que permetin el visionat simultani: les condicions depenen de la modalitat contractada.

Interfície general. L’organització de la pantalla inicial és cosa de gustos, però trobo que Netflix és la més equilibrada entre la promoció del contingut nou i el visionat no espontani: amb un sol clic pots reprendre l’episodi que estaves veient, just en el mateix punt en què el vas deixar, fins i tot en un altre aparell. De fet, repeteix els últims segons vistos per tal que et posis en situació. A Wuaki també es pot reprendre el visionat, però només ho saps quan ja has entrat a la fitxa de l’episodi o pel·lícula. En l’extrem oposat, la confusa aplicació de HBO proposa incomprensiblement “seguir veient” episodis que ja has vist fins al final. Els visors de Wuaki, Netflix i Amazon Prime tenen un botó per retrocedir 30 segons immediatament, per quan algú ens distreu i no hem sentit aquella frase del protagonista. HBO és l’única de les cinc que no permet marcar contingut d’interès per veure’l més endavant, una cosa molt útil en catàlegs tan amplis. Totes les plataformes tenen activat el visionat automàtic de l’episodi següent d’una sèrie, culpable de les sessions de binge-watching fins a la matinada.

Personalització. Netflix guanya clarament en aquest apartat: és l’únic servei que preveu fins a cinc usuaris en cada compte de client. Cada espectador d’una casa té un perfil propi amb el seu historial de visionat, les seves preferències i les seves recomanacions. En canvi, els usuaris de les altres plataformes comparteixen unes credencials úniques i el que fa un afecta els altres, de manera que cal recordar quin episodi estaves veient i en quin punt el vas deixar. HBO ofereix un perfil “familiar” protegit amb contrasenya que limita el catàleg visible al contingut que el servei considera infantil.

Descàrrega. Poder descarregar contingut al mòbil o la tauleta és molt pràctic per veure’l quan no tinguem connexió; per exemple, durant un viatge. Totes les plataformes menys HBO ho permeten, però no en tot el catàleg: Netflix i Amazon ho limiten al material de producció pròpia, que en el cas de la primera està agrupat en una categoria separada. Wuaki només deixa descarregar en la modalitat Taquilla de Pagament, no en la Selecció de Subscripció. Filmin, en canvi, permet acumular fins a un màxim de 12 descàrregues amb un mes de vigència. Els episodis descarregats a Amazon Prime es poden veure durant les 48 hores següents a l’inici del primer visionat. Cal aclarir que, en tots els casos citats, el material audiovisual descarregat només és possible veure’l amb l’aplicació pròpia del servei, i no amb reproductors de vídeo externs.

Idioma. En aquest cas no em refereixo a la disponibilitat de sèries i pel·lícules doblades o subtitulades, que depèn de cada catàleg, sinó al funcionament de les aplicacions. Cap de les cinc està disponible en català; Wuaki, Netflix i Filmin ho estan en espanyol, i HBO i Amazon, només en anglès. La selecció d’idiomes acostuma a ser flexible: es poden triar per separat l’àudio i els subtítols, menys a Wuaki i a Filmin, on cal optar entre la versió doblada o l’original subtitulada.

Informació complementària. Cada servei ofereix una sinopsi més o menys detallada del contingut, en molts casos acompanyada d’un tràiler. Wuaki ho enriqueix amb la puntuació registrada a les webs IMDb i FilmAffinity. L’aplicació més innovadora és la d’Amazon Prime Video, que acompanya cada escena amb informació sobreimpresa -o a la pantalla del mòbil, si ho estem veient al televisor- sobre els actors i els escenaris que hi apareixen, la música que s’hi sent i el context històric. Veure així la sèrie de producció pròpia The man in the high castle és una experiència magnífica. Menció especial també per al cercador de Netflix, que, si hi busques algun contingut no inclòs al seu catàleg, te’n recomana altres de relacionats que sí que té disponibles.

Integració amb tercers. Finalment: cap dels cinc serveis es pot connectar amb aplicacions externes per registrar i compartir el progrés del visionat, com Trakt TV i tViso. És una limitació considerable per als addictes que fan servir diverses plataformes i els costa recordar si ja han vist o no aquella sèrie, pel·lícula o documental.

En resum, la millor experiència de televisió a la carta encara no es pot gaudir en una sola aplicació. Posats a triar, m’agradaria tenir al mateix lloc la personalització de Netflix i el contingut complementari d’Amazon Prime Video. Les preferències sobre catàleg ja són cosa de cadascú.