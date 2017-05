El periodista irlandès Noel Curran, escollit director general de la Unió Europea de Radiodifusió

La Unió Europea de Radiodifusió (UER) ha escollit el periodista d'investigació i productor irlandès Noel Curran com a nou director general, un càrrec al qual accedirà al setembre en substitució de la suïssa Ingrid Deltenre, que ha estat al capdavant de la institució des del 2010 i que fa uns mesos va anunciar la seva decisió d'abandonar el càrrec.

Ingrid Deltenre: "TVE és ara més vulnerable"Segons ha informat la UER en un comunicat, Curran va ser director general, director executiu de Televisió i editor d'Actualitat de RTÉ, la corporació púbica de ràdio i televisió d'Irlanda, i durant la seva etapa al capdavant de l'ens va dur a terme una "profunda reestructuració" de l'empresa que li va permetre superar la crisi financera de finals del 2008 i convertir-la en una "sòlida" organització de mitjans digitals.

El president de la UER, Jean-Paul Philippot, ha destacat els "sòlids valors de servei públic" de Curran, la seva "experiència operativa" i el seu "coneixement de l'ecosistema dels mitjans de comunicació públics en l'actual entorn mediàtic, que evoluciona molt ràpidament". En la seva opinió, "la seva experiència com a director general de RTÉ tindrà un valor incalculable a mesura que la UER s'endinsi en el pròxim capítol de la seva història".

"La UER representa algunes de les millors organitzacions de mitjans de comunicació, creadors de continguts i periodistes del món", ha afirmat Curran, que té com a objectiu "mostrar què fan els mitjans de comunicació públic i els membres de la Unió Europea de Radiodifusió un dia rere l'altre". El futur director general s'ha compromès a treballar per "tirar endavant els canvis necessaris per garantir el futur dels mitjans de comunicació públics".