Noemí Galera : “Un concursant et pot enfonsar del tot un programa”

Des que va aparèixer a Operación Triunfo, Noemí Galera és la directora de càsting més coneguda de l’Estat. Ella va ser una de les responsables de seleccionar Rosa o David Bisbal per a la primera edició del talent i a partir d’aquest dimecres es torna a enfrontar al repte de buscar aspirants a cantants disposats a passar tres mesos a l’Academia.

¿Com arriba una persona a ser directora de càsting?

En el meu cas va ser absolutament anecdòtic i una qüestió de sort. Jo estudiava filologia hispànica i treballava en una botiga per guanyar calerons. Tenia una amiga que treballava a Gestmusic, a càsting, i necessitava hostesses per a l’ Amor a primera vista. Al final hi vaig acabar concursant. Recordo perfectament que era a TV3 esperant per entrar al plató i el Toni Cruz va treure el cap i va dir: “Tu ets la Noemí, oi?” Això va ser el juliol del 1991 i al setembre vaig començar a treballar a Gestmusic, primer d’hostessa, després portant la càmera als càstings, viatjant... Va ser una cosa absolutament de sort i del destí.

¿Quan es tria algú per concursar en un programa hi ha una bona part d’instint?

Sí, hi ha una part d’instint, que això ho tens o no ho tens, i una part d’experiència. Com s’aprèn a fer càstings és fent-los. Jo puc dir “Vull que siguin així” però després hi ha una factor imponderable d’experiència que et donen els anys. I jo fa 26 anys que estic fent aquesta feina.

Quin és el grau d’importància del càsting en l’èxit d’un programa?

És bàsic, un concursant et pot enfonsar del tot un programa. La gent no ho té en compte, jo ho reivindico i soc molt fonamentalista del càsting.

Com es detecta que algú servirà?

Ho veus de seguida. Nosaltres anem amb una càmera petita i una persona. Si qui es posa al davant no sap expressar-se o es posa nerviós, quan el fiqui en un plató es farà pipí a sobre, segur. Amb la gent que treballo sempre els dic “Davant del dubte, imagina-te’l al plató”, i ràpidament surts de dubtes.

¿Recorda el moment en què va identificar que Bisbal o Bustamante podien fer una carrera musical?

Quan vam fer el càsting d’ OT1 no sabíem què passaria o on acabaria tot allò. Estàvem fent un programa de cantants i portàvem molt temps fent-ne: Cent anys de cançons, Lluvia de estrellas... Vaig pensar que ho petarien, però no sabia el que passaria. Sí que és veritat que els dos ens anaven de conya pel programa, cadascú en el seu estil. Però no podíem ni imaginar on arribarien.

Va passar d’estar darrere de la càmera a estar al davant com a jurat. Com ho va viure?

Va ser un parany del Cruz i el Mainat. Al primer OT de Telecinco volien que la primera gala fos una continuació del càsting. Em van avisar que seria jurat la mateixa tarda, pensava que era només un dia i al final m’hi vaig quedar. És una mica estrany quan la gent et mira pel carrer, perquè no ets ni presentador ni cantant.

Què els fa pensar que OT pot tornar a tenir l’èxit de la primera temporada?

Quan vam fer el Reencuentro vam veure que tothom ho recordava amb molt de carinyo i ens preguntaven quan tornaríem. Ha passat prou temps per deixar-lo descansar, tornem a TVE i ha saltat una generació: hi ha gent que en l’última edició no s’hi podia presentar que ara sí que ho pot fer.

Hi ha la creença que determinats càstings es fan pensant a propiciar determinades dinàmiques...

És que Gran Hermano és un reality! Jo sempre els dic a les meves companyes que fan els càstings que em sembla al·lucinant la feina que fan, jo no sé si seria capaç de fer aquest tipus de programa, si tindria ull per saber que aquells dos poden barallar-se. Em sembla dificilíssim.

¿Algun concursant d’ OT ha sigut una decepció o l’ha sorprès?

Manu Tenorio, i ell ho sap. Em semblava antic, i recordo que el Mainat em va dir “Algú ha de sortir la primera setmana”. I gairebé va arribar a la semifinal.