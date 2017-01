Noruega comença a tancar les emissions de ràdio en FM

Les emissions de ràdio en FM començaran a desaparèixer de Noruega demà passat. De moment la mesura només afectarà la ciutat de Bodoe, al nord, però a finals d’any la FM ja serà història a tot el país escandinau i s’haurà substituït pel sistema DAB de ràdio digital. La mesura ha generat controvèrsia, i segons una enquesta el 66% de la població s’hi oposa, ja que obligarà els oients a canviar els seus aparells de ràdio per receptors de DAB. En aquest sentit, preocupen especialment els dos milions de vehicles existents al país que encara no estan equipats amb aquest nou sistema. Segons els crítics, això pot provocar que moltes persones no rebin els avisos d’emergències que sovint es difonen per ràdio. Els partidaris de la mesura, en canvi, argumenten que millorarà la qualitat del so i que hi haurà espai per a més emissores. Noruega serà el primer país que prescindirà de la FM, però el Regne Unit i Suïssa, entre d’altres, s’estan plantejant sumar-s’hi aviat.