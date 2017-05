Nova destitució de director a 'El Mundo': la quarta en tres anys i mig

260x366

Després de només 370 dies en el càrrec, el consell d'administració d'Unedisa, l'editora d''El Mundo', ha decidit que Pedro García Cuartango abandoni la direcció del diari, segons avança 'El Confidencial'. En el moment de ser nomenat, ja es va anunciar que assumia la màxima responsabilitat a la redacció de manera interina. Durant aquests mesos, l'empresa no ha arribat a confirmar-lo, de manera que ha exercit com a director "en funcions".

El seu relleu suposa una nova baula en la cadena de substitucions que ha anat empalmant el rotatiu des que el gener del 2014 es fes fora Pedro J. Ramírez. Aleshores va agafar les regnes d''El Mundo' Casimiro García Abadillo, que era el segon de Pedrojota. Els enfrontaments públics, però, van ser constants i es van traslladar a les pàgines del diari. Abadillo va deixar la direcció del diari, també per destitució, l'abril del 2015 i va deixar pas a David Jiménez, en el que va ser interpretat per una aposta per la renovació, tenint en compte que el periodista, de 44 anys, havia fet bona part de la seva carrera com a corresponsal. L'aposta pel reporterisme tampoc no va funcionar i, al maig de l'any passat, Jiménez va ser apartat del càrrec. L'editora va tornar les regnes llavors a l'avui destituït Cuartango, un veterà de la casa que havia coordinat les pàgines d'Opinió.