Nova tempesta d'estiu: la Machadofòbia

Suggerir que l'Ajuntament de Sabadell es plantejava l'eliminació del nom de Machado del nomenclàtor, tal com ha fet la premsa hostil al Procés, és una trampa que només s'explica perquè el municipi vallesà té actualment alcalde independentista. L'únic que hi ha és que es va encarregar un informe no vinculant que contenia aquesta proposta, però el consistori no ha entrat encara a debatre els noms que hi apareixen. De fet, el digital 'iSabadell' va parlar pertinentment de l'informe el 5 de juliol passat, però l'assumpte no es va convertir en una tempesta d'estiu fins que 'El Mundo' va posar-lo en portada, amb el titular "Sabadell es planteja treure una plaça a Antonio Machado per 'espanyolista'". No, Sabadell, no: 'un' sol senyor de Sabadell a qui l'equip de govern –que vol erradicar els vergonyosos noms de carrers franquistes de la ciutat– ha demanat l'opinió professional. Per tant, els desencerts que conté el text pesen exclusivament sobre el nom de l'historiador que el va redactar.

Dit això, l'Ajuntament sí que ha comès una errada greu: a la recepció del desafortunat informe corresponia desar-lo en un calaix, i no pas passar-lo a les entitats del municipi, la qual cosa li ha donat carta de document de treball. Però això no justifica esgotar les reserves d'heli per inflar l'assumpte. Pels camins rals del periodisme 'se hace camino al andar'.

Les plantes

Diu amb modèstia que es limita a cuidar les plantes, però la veritat és que em permet marxar de vacances sabent que la columna lluirà ben esplendorosa, com una hortènsia feliç. Així que els demano que li dispensin al company Maiol Roger el mateix tracte que a mi. Penso sobretot en el grup de comentaristes que s'ha convertit ja en regular i que és una de les alegries d'escriure el 'Pareu màquines'. Ens retrobem d'aquí un mes. El meu finíssim olfacte periodístic em diu que tindrem coses a comentar.