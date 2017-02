Nuria Roca torna a la televisió per fer ‘Fantastic duo’ a TVE

Han sigut quatre anys els que Nuria Roca ha estat allunyada de la televisió. Però la presentadora ja té llesta la seva retrobada amb el mitjà: serà amb el programa Fantastic duo, l’adaptació espanyola d’un talent musical internacional, que emetrà aviat TVE. Roca torna així, dues dècades després, a la casa que la va convertir en famosa gràcies al concurs d’animals Waku Waku.

Fantastic duo està pensat per al prime time de La 1. Cada setmana, els fans podran cantar, des del seu mòbil i gràcies a una apli, amb quatre artistes reconeguts. Els anònims concursants que aconsegueixin despuntar més es guanyaran un passi per interpretar a duo amb el seu admirat cantant algun dels seus temes més populars. Roca no és pas aliena als formats de realitat. Alguns dels programes que ha presentat són Factor X, Tienes talento, La isla de los famosos, El gran quiz o Perdidos en la tribu. Actualment, Roca presenta el despertador matinal Lo mejor que te puede pasar a Melodía FM. Tot i que el programa de moment no té data d’estrena, és imminent que es publiqui l’aplicació que permet aquests duos.