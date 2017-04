Oblidar-se de posar les sigles del PP en portada

260x366 portada razon 25/4/17 portada razon 25/4/17

1. No serà que no li encanti a 'La Razón' parlar del PP. Però a la portada que dediquen a la dimissió d'Esperanza Aguirre no hi surt el Partit Popular esmentat enlloc. Ni el nom de la formació, ni les sigles, ni el logo cian, 'ni ná'. És que ni les gavines. I mira que hi havia ocasió per fer-ho: a la primera pàgina hi dediquen un titular, quatre subtítols i un peu de foto. A la resta de diaris apareix en els subtítols de portada, i 'El País' –el més hostil ara amb el partit que va contribuir a posar en el govern– taca les dues "P" amb el chapapote de la corrupció directament al títol de portada.

2. Al quiosc coincideixen dos titulars estil Bayona, que utilitzen imatges de tsunami. És interessant comparar-los perquè, tot i jugar amb la mateixa imatge, hi ha diferències subtils, però eloqüents. 'El País' diu “L'onada de corrupció del PP arriba a Esperanza Aguirre”. L''Abc', “Esperanza Aguirre dimiteix arrossegada per la corrupció”. El primer empastifa l'aguerrida conductora (del PP a Madrid, vull dir) amb la corrupció i suggereix que l'expresidenta madrilenya forma part del mateix sistema. El segon la dignifica atorgant-li l'honorabilitat de dimitir i situa la corrupció com a cosa externa que s'emporta una pobra passavolant innocent.

3. Diversos mitjans consignen l'anècdota que Aguirre, preguntada per si li agradava l'escriptor (José) Saramago, va respondre “Sara Mago, una excel·lent bailaora”. Hi ha diverses versions de la història, en què la fictícia Sara Mago és una escriptora o una pintora. Com que no hi ha imatges de la conversa, tothom ho tracta de llegenda urbana, bola o similar. Però la periodista Rosa María Artal va publicar fa uns anys: “No és una llegenda urbana, perquè jo mateixa li vaig sentir dir-ho”. Sigui veritat o no, la 'lideresa' tindrà temps per posar-se al dia amb les seves lectures.