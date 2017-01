'Oh happy day' abandona les corals

Un espectador desinformat ho tindria molt difícil per identificar el concurs musical que aquesta nit estrenarà TV3 com una nova temporada de l’Oh happy day : ha canviat el presentador, s’ha renovat el jurat, el grafisme és nou, la mecànica no té res a veure amb la de les dues primeres temporades -tot i que és igual que a la tercera- i fins i tot han desaparegut les corals. Només es mantenen l’horari d’emissió (dissabtes a les 21.55) i la música vocal com a base de la competició, tot i que en aquesta quarta edició no la posaran les grans formacions que havien caracteritzat el programa en les primeres entregues, sinó grups d’un màxim de sis persones.

“És una evolució natural -explica un dels directors del format, Tono Hernández, per justificar aquesta aposta per les formacions de pocs components-. La tercera temporada la va guanyar el Quartet Mèlt, i això demostra que els espectadors busquen grups més petits, amb una nova sonoritat”, afegeix. De fet, durant la temporada passada ja s’havia fet un pas en aquest sentit, obrint la porta a la participació de trios i quartets, que fins llavors no estaven admesos. Hernández assegura que aquesta “petita revolució” permetrà “continuar amb l’essència” de l’ Oh happy day i, alhora, “sorprendre” i introduir-hi les novetats que el públic reclama. A més, diu, la presència de formacions reduïdes farà que hi hagi “veus solistes més potents”.

Però aquesta reducció de la mida dels grups participants no ha de portar, segons els responsables del programa, a unes actuacions de caràcter més intimista, sinó que es vol seguir potenciant l’espectacle. Per aquest motiu, l’ Oh happy day comptarà a partir d’ara amb un cos de ballarins professionals que pujaran a l’escenari per acompanyar algunes actuacions i facilitar que “els cantants es puguin centrar a cantar”. Hernández, però, subratlla que aquests ballarins seran només un “reforç” i que el jurat seguirà buscant “el grup que faci el millor espectacle”, per la qual cosa es valorarà “la veu, la posada en escena i la veritat que transmetin” amb la seva interpretació.

Els encarregats d’avaluar tots aquests aspectes seran el cantant i director de teatre musical Daniel Anglès -l’únic membre del jurat que repeteix-, la cantant Gisela i l’actor Peter Vives. Igual que en l’anterior edició del programa, els tres membres del jurat no hauran de consensuar les seves decisions -com havia passat en les dues primeres temporades- sinó que cadascun d’ells votarà, a través d’un polsador, si la interpretació l’ha convençut o no. Els grups que obtinguin, com a mínim, dues llums verdes, s’asseguraran continuar endavant en el concurs, però si hi ha majoria de llums vermelles quedaran nominats. Al final de cada programa, el jurat decidirà quina d’aquestes formacions ha d’abandonar la competició.

La nova mestra de cerimònies del programa, en substitució d’Eduard Farelo, serà Anna Simón, que torna a TV3 set anys després d’haver col·laborat en la primera temporada de Divendres. “Tornar a casa és un regal, i a més ho faig per la porta gran. Oh happy day és un gran format, per a tota la família, com els que a mi m’agraden”, diu la presentadora, que el 2010 va marxar a Madrid per participar en l’espai de Cuatro Tonterías las justas i des de l’any següent ha estat vinculada a Atresmedia, a través de programes com Tu cara me suena, Otra movida, El hormiguero o Zapeando, en el qual seguirà participant cada tarda.

Càsting amb 34 candidats

Marc Mateu, l’altre director del programa, assegura que la crida per participar en la quarta temporada de l’Oh happy day va ser “un èxit” i que s’hi van presentar fins a 90 grups. D’aquests, 34 van superar la primera selecció i van arribar a la fase definitiva del càsting, durant la qual el jurat va escollir els 12 grups que finalment formaran part del programa. Aquest procés de selecció quedarà resumit en les dues primeres entregues del programa, avui i dissabte vinent, de manera que fins llavors no es coneixerà la llista definitiva de les formacions que hi participaran. La final del concurs està prevista per al 8 d’abril, i com és habitual s’emetrà en directe perquè el públic pugui votar per decidir-ne el guanyador. Com en els anys anteriors, el premi serà una gira per diverses ciutats europees, tot i que hi ha la intenció d’afegir-hi “alguna cosa més” que encara no s’ha concretat, segons Mateu.

El nou Oh happy day, coproduït per TV3 i Veranda, “té tots els ingredients per ser un èxit”, en opinió de Sígfrid Gras, cap de programes de la cadena. “És un format per a tota la família. Aspirem a tenir-ne sempre un a TV3, i si el trimestre passat no n’hi va haver cap va ser per qüestions de pressupost”, afegeix. Després de Setmana Santa, la nit dels dissabtes serà per a un altre concurs de gran format vinculat a la música, No perdis el compàs!, la primera producció conjunta de la televisió pública catalana i la balear IB3.