Olivia Pope porta nous escàndols polítics a Fox Life

L’última vegada que Olivia Pope ( Kerry Washington) va aparèixer a la televisió, els Estats Units estaven a punt de viure un canvi en la presidència. Els dos candidats havien protagonitzat una polèmica cursa electoral i estaven preparats per anunciar qui serien els seus companys de campanya.

Scandal resoldrà a partir d’avui com s’han mogut les peces polítiques i qui passarà a ocupar el Despatx Oval de la Casa Blanca en la sisena temporada del drama, que torna aquesta matinada a Fox Life carregat d’escàndols polítics perquè Pope els mantingui amagats a la ciutadania. La sèrie de Shonda Rhimes estrena una temporada més curta a causa de l’embaràs de l’actriu protagonista, que va obligar a limitar l’entrega a 16 episodis en comptes de la vintena habitual. Al llarg de la sisena temporada també s’emetrà el capítol número 100 de la sèrie, el contingut del qual es manté en secret.

Els nous capítols de Scandal mostraran els fets des de les perspectives de diferents personatges, entre els quals hi haurà el Vargas ( Ricardo Antonio Chavira), el Cyrus ( Jeff Perry), la Mellie ( Bellamy Young) i el Jake ( Scott Foley). La sisena temporada també va lligada a la possibilitat que sigui l’última de la sèrie. Fa uns mesos, Rhimes va explicar a The Hollywood Reporter que Scandal “no serà una sèrie de vuit o deu temporades” i va assegurar que tenia pensat el final. La creadora de la ficció, però, va dir que de moment prefereix no aclarir si aquesta serà l’última entrega de la producció.