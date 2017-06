‘Orange is the new black’ porta el racisme institucional a la pantalla

(Alerta, aquest text conté espòilers sobre el final de la quarta temporada de la sèrie)

Una temporada després, la situació dins de la presó de Litchfield no ha canviat: de fet, la cinquena temporada d’ Orange is the new black, que Movistar estrena demà, reprèn l’acció just allà on la va deixar la quarta temporada, enmig d’un motí entre les recluses de la presó. La sèrie produïda per Netflix, que des de l’estrena de la primera temporada es va situar com una de les més exitoses de la plataforma, arriba a Espanya un dia més tard que als Estats Units. Però, igual que House of cards, la nova temporada no es podrà veure a Netflix, sinó que Movistar Series, que en té els drets, l’emetrà en forma de marató.

Els nous episodis prometen ser intensos: l’acció se centrarà en els tres dies que segueixen el motí iniciat als últims instants de l’última temporada i les conseqüències que tindrà la revolta. El motiu és el tracte deshumanitzador que la direcció del centre penitenciari de Litchfield dona a la mort accidental d’un dels personatges més carismàtics, Poussey Washington (Samira Wiley), quan està intentant frenar una baralla entre un guàrdia i Suzanne Crazy Eyes (Uzo Aduba). En veure que la direcció de la presó intenta inculpar Poussey d’alguna manera per protegir el guàrdia, les presidiàries s’alcen. L’última escena marca un moment de tensió final, quan Dascha (Dayanara Díaz) agafa una pistola de terra i apunta a un dels funcionaris. Si prem el gallet o no és la primera pregunta que es resoldrà a la temporada cinc.

Tensions racials

Orange is the new black va començar com la història de Piper Kerman (Taylor Schilling), una novaiorquesa de classe mitjana-alta que ha d’ingressar a la presó per haver fet de mula en un intercanvi de droga deu anys enrere. Però ben aviat la seva història va quedar submergida entre les de la resta de presidiàries, com Poussey, Tova, Rosa o Taystee, que han acabat esdevenint personatges més populars i estimats que la mateixa Piper.

De fet, Jenji Kohan, la creadora de la sèrie (inspirada en el llibre que va escriure la veritable Piper Kerman), va reconèixer en una entrevista a la National Public Radio que el personatge protagonista era “un cavall de Troia” que permetia mostrar les històries de dones negres, hispanes o transsexuals que “d’una altra manera hauria sigut molt difícil de vendre a qualsevol cadena”. En canvi, partint de la història de Kerman, una noia rossa i blanca que viu a Nova York amb el seu promès, i a partir d’allà anar explorant els diferents personatges del centre penitenciari, Kohan s’assegurava un punt de partida amb el qual “l’audiència es pogués identificar fàcilment i que encaixés amb la demografia que busquen moltes cadenes.”

Orange is the new black, i en particular la temporada anterior, va ser produïda i filmada en un context de divisió racial als Estats Units, especialment pel nombre creixent de morts de persones afroamericanes a mans de la policia. Arran d’això es va crear el moviment popular Black Lives Matter (les vides dels negres són importants) per evitar que casos així acabin amb impunitat. La mort de Poussey hi encaixa com a denúncia del tracte discriminatori que el sistema policial i penitenciari dona a aquest sector de la població, però també suposarà un punt d’inflexió en una narrativa que cada vegada és més fosca i aborda els conflictes més incòmodes de la societat nord-americana.

Una estrena accidentada

La nova temporada s’estrena enmig d’un rebombori causat per un delicte i, aquesta vegada, no ha sigut responsabilitat de cap de les presoneres de Litchfield. A finals d’abril, un pirata informàtic va enviar un missatge a Netflix afirmant que havia robat els deu primers episodis de la cinquena temporada en un ciberatac, i que si no li pagaven una certa quantitat de diners, els penjaria online. La plataforma no va oferir-li cap resposta i a inicis de maig quasi tota la temporada estava penjada en una de les pàgines de descàrregues torrent més utilitzada pels usuaris, The Pirate Bay. No obstant això, Netflix va decidir no avançar la data d’estrena prevista i la temporada no ha estat disponible fins avui.