El PP es queda sol al Congrés i quatre claus més del dia

1.

El Congrés posa en evidència la debilitat del govern de Rajoy. L’oposició tomba el decret de la reforma de l’estiba, un bloqueig parlamentari inèdit des del 1979.

2.

La possible arribada de 3.000 noves llicències VTC posa el sector del taxi en peu de guerra. El sector protesta per les sentències que estan concedint aquests permisos, i que són els que utilitzen Uber i Cabify per poder operar a Espanya.

3.

Creen un virus que permet atacar només les cèl·lules canceroses. Els virus infecten només les cèl·lules tumorals i no les sanes. Els investigadors volen combinar aquest tractament amb d'altres que ja s'apliquen.

4.

La cúpula de CatalunyaCaixa, imputada per la rüina immobiliària. La Fiscalia estima en 721M€ les pèrdues de l’entitat en projectes d’arreu de la Península i a Polònia.

5.

La UE espera que la derrota de Wilders aturi també Le Pen. Merkel i Hollande destaquen el fracàs de la ultradreta i el resultat proeuropeu de les eleccions.