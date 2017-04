«‘Paquita Salas’ és massa lliure per a la televisió generalista»

Javier Ambrossi i Javier Calvo -els Javis- van passar de jugar amb Instagram a guanyar el premi Feroz a la millor sèrie per Paquita Salas, una producció per internet que es va imposar a nominades d’èxit com Cites, Allí abajo i La que se avecina. Part de l’èxit de la websèrie es deu a la interpretació de Brays Efe, encarregat de donar vida a la Paquita del títol, una representat d’actors en decadència que ofega les seves penes en ginebra i cotnes de porc. Tots tres van passar pel Serielizados Fest per explicar els secrets d’un projecte que, confessen a l’uníson, sempre es van plantejar com una broma.

La gènesi de la websèrie és un vídeo curt d’Instagram que van fer durant un sopar entre amics. En ell apareixia Efe amb unes ulleres amb motius tropicals fent una paròdia d’una representant d’actors que no parava de dir frases lapidàries. “Era un vídeo molt ximple però la gent el va comentar molt”, explica Brays. A partir d’aquí, un contacte previ amb Flooxer, la plataforma de continguts digital d’Atresmedia, els va permetre engegar una sèrie que, en principi, havia de tenir capítols de cinc minuts.

La comèdia, que de moment només té cinc episodis de vint minuts, no ha parat de guanyar seguidors gràcies al boca-orella. Per als creadors, Paquita és un catalitzador: “ens permet parlar d’una forma molt divertida però també bonica sobre l’èxit i el fracàs i què signifiquen aquestes dues paraules en la nostra societat”. Calvo puntualitza: “Més enllà d’això, és una sèrie que una tarda van fer tres amics a casa i que de sobte va començar a créixer i créixer”. El trio assegura que no es van adonar que la cosa anava de debò fins que es va projectar el pilot en un cine i van percebre la reacció del públic. “Ens va canviar la cara de cop. Llavors vam pensar: «Merda, ara n’hem de fer quatre més!»”, explica Ambrossi.

Internet, taula de salvació

Els tres coincideixen que l’existència de Paquita no es pot deslligar d’internet. “Hem tingut la sort de poder-la fer sense que ningú posés un filtre en els guions o el capítols. A la televisió la Paquita l’hauria interpretat Carmen Maura”, diu Ambrossi. Brays Efe ho corrobora: “Com li expliques a una cadena que aquesta dona l’ha d’interpretar un home jove? És molt difícil!”

Tot i així, des del seu triomf als Feroz, s’ha insistit molt en la possibilitat que la sèrie faci el salt a una televisió generalista. Ells no diuen ni que sí ni que no, encara que sembla que tenen més arguments per decantar-se per la segona opció. “És una sèrie molt lliure. Se’m fa molt difícil imaginar-me la Paquita en un acces prime time abans d’ El hormiguero dient qualsevol barbaritat”, assegura Ambrossi. Malgrat això no tanquen del tot les portes.

“Ens han passat coses molt fortes, ens han proposat de tot, però qui té la decisió és la Paquita”, afegeix mirant a Efe, que, entre riures, deixa la resposta en suspens. Entre el llistat de coses estranyes hi figura una petició d’una actriu de Hollywood, de la qual no revelen el nom, per fer un remake de les aventures de la representant. “Al final el que importa és seguir respectant que sigui un producte lliure”, diu Ambrossi.

A banda d’Efe, la resta de participants de la sèrie formen part de la colla d’amics dels creadors. Macarena García, la protagonista de la pel·lícula Blancaneu de Pablo Berger, que a Paquita fa una versió d’ella mateixa, és la germana d’Ambrossi. Belén Cuesta, la innocent secretària Magüi, va treballar durant anys com a cambrera al costat del guionista. Entre tots també van posar en marxa La llamada, un musical de petit format que farà el salt al cinema al setembre.

“El fet que hagi funcionat com un joc entre amics ha permès que m’atrevís a fer coses que no hauria fet mai si no hagués sigut en aquest entorn”, assegura Brays Efe. Entre aquestes coses hi ha haver-se depilat, deixar-se els cabells llargs i tenyir-se de ros, o menjar-se en pantalla una canya de xocolata amb desfici.

Tots tres tenen molt clar quin és el futur del seu personatge i asseguren que no té per què coincidir amb els desitjos dels espectadors. Calvo explica amb cert astorament, però també agraïment, com alguns telespectadors se’ls apropen per donar el seu parer sobre quin rumb ha de prendre la sèrie. La segona temporada, que ja tenen en ment tot i que no saben quan l’estrenaran, ha de servir per conèixer més la Paquita. “Els cinc primers capítols són com un capítol pilot. La sèrie està per començar ”, assegura Ambrossi.