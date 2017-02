El Parlament demana “democratitzar” TV3 i donar veu als espectadors

La comissió de control a la CCMA va aprovar ahir, per unanimitat, una resolució per “democratitzar” TV3 i potenciar la “participació ciutadana” en la gestió de la cadena. Amb la validació d’aquest text, presentat per Catalunya Sí que es Pot, el Parlament insta el Govern a dissenyar un mecanisme que permeti crear “un registre d’usuaris actius de la televisió pública” que pugui valorar programes pilot, escollir entre diferents propostes de formats, dur a terme enquestes sobre programació i incidir en l’elecció del defensor de l’audiència. Així mateix, la resolució demana que es creï un sistema d’avaluació dels continguts que combini les dades d’audiència amb una valoració qualitativa per part d’aquests “usuaris actius”, i que es tinguin en compte les opinions dels treballadors de la Corporació a l’hora de confeccionar la graella.

Segons la diputada Jéssica Albiach, que va defensar la proposta, aquestes mesures haurien de permetre que TV3 recuperi “el lideratge d’audiència però també el lideratge moral”, que en la seva opinió ha perdut els últims anys perquè s’ha convertit “no en la televisió de tots, sinó d’una part”. “Proposem que una part de la graella estigui a disposició de l’audiència perquè decideixi què vol veure, com fa per exemple la BBC”, va explicar Albiach. Segons el document aprovat, “la televisió de Catalunya no s’ha d’emmirallar en els projectes privats sinó en els referents de la televisió pública d’arreu del món”.