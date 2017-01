El Parlament inicia els tràmits per modificar les lleis de la CCMA i el CAC

El Parlament ha acceptat aquest dimecres iniciar la tramitació de dues proposicions de llei del PSC i de CSQP per modificar les lleis que regulen el funcionament del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Els dos textos tenen per objectiu garantir "la imparcialitat, la pluralitat i la independència política del sistema audiovisual", i per això demanen, per exemple, que es modifiqui el sistema d'elecció dels membres d'aquests òrgans. En aquest sentit els textos proposen que tinguin 7 membres i que siguin escollits per majoria de dos terços dels diputats i a proposta de, com a mínim, tres grups parlamentaris, tal com preveien les lleis abans que fossin modificades l'any 2012.

Els dos textos proposen, a més, que els membres dels consells de govern d'aquests dos organismes estiguin subjectes al règim d’incompatibilitats i retributiu que s’apliquen als alts càrrecs de la Generalitat. També reclamen més transparència financera i de contractació i més participació dels treballadors en la presa de decisions, tant pel que fa a l’elecció dels membres de la CCMA com en àmbits interns organitzatius i la negociació dels convenis. En aquest sentit, aquestes proposicions de llei reserven 2 dels 7 llocs del consell de govern de la CCMA a persones escollides per professionals de la mateixa Corporació.

Durant el debat per a l'admissió a tràmit dels textos, la diputada de CSQP Marta Ribas ha reclamat que es deixi enrere la "governamentalització" dels dos òrgans i ha clamat contra les retallades dels darrers anys al sector. "Com més temps deixem que segueixi empantanegat, més pudor de podrit farà tot plegat", ha etzibat en acusar Junts pel Sí "d'encallar" el debat al Parlament.

El diputat del PSC David Pérez ha proposat consens per arribar a acords per introduir els canvis necessaris en l’àmbit audiovisual i ha estès la mà al Govern. Ha afirmat que tot i poder ser “crítics” amb la gestió que s’està fent dels mitjans públics, creuen i defensen aquest sistema.

Des de JxSí, Jordi Cuminal, en to irònic, ha retret al diputat popular Santi Rodríguez que li hagi "trencat la il·lusió" de ser al capdavant d'aquest òrgan: "No em desitgi tant mal", ha bromejat Cuminal. A més ha retret a C's el discurs en defensa de la Corporació mentre en paral·lel en volen reduir un 25% el pressupost en les esmenes als pressupostos.

En aquest sentit, el diputat de C's David Mejías ha assegurat que si volen treure'n recursos és per "retallar el greix i potenciar el múscul, i guanyar audiència". Creuen que per fer-ho cal que els mitjans públics representin "tots els catalans". "No tiri la tovallola per ser president de la Corporació, l'actual president ja té carnet de Convergència", ha insistit Mejías a Cuminal.