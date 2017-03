Pedro García Aguado vol desemmascarar els trols

Qui són les persones que s’amaguen darrere de perfils falsos a les xarxes socials per assetjar altres usuaris? I, sobretot, què els porta a insultar i desacreditar públicament les seves víctimes, emparant-se en l’anonimat que els ofereix internet? Aquestes són les dues preguntes que intentarà respondre Pedro García Aguado, que es dedicarà a buscar alguns d’aquests trols i a posar-los davant de les persones que han patit els seus atacs a Cazadores de trolls, un nou espai que La Sexta estrena aquest dimarts a les 22.30 hores.

El presentador tornarà a mostrar la faceta de coach que ja havia explotat a Hermano mayor, però ho farà acompanyat de dos professionals que l’ajudaran en la recerca de ciberassetjadors. D’una banda, el pèrit informàtic Enrique Serrano s’encarregarà de rastrejar la identitat dels trols, i de l’altra la psicòloga Ana Isabel Sáez en traçarà el perfil psicològic. Segons la cadena, el programa “barreja elements de docu reality, testimonis, investigació, coach, thriller i road movie ”, i té com a eix principal les “històries humanes” de les persones que han patit atacs de trols.

La primera temporada del programa constarà de quatre capítols, cadascun dels quals es fixarà en un d’aquests casos. En una primera fase, l’equip de Cazadores de trols visitarà la víctima, que els demanarà ajuda per acabar amb la situació que pateix. Després d’“obrir les portes de casa seva” per fer evident “l’abast del dany que ha patit”, mostrarà les proves de l’assetjament i posarà a disposició del programa “tots els seus dispositius tecnològics”, que seran analitzats amb la voluntat de trobar-hi pistes que condueixin fins al trol, explica La Sexta. Un cop fet això, el programa iniciarà la recerca de l’assetjador, i quan el trobi el posarà cara a cara amb la seva víctima, que “buscarà una explicació, un penediment i la promesa de tancar els comptes i esborrar els missatges feridors publicats a les xarxes”. Segons García Aguado, el format donarà “eines per descobrir els trols i protegir-se a internet”.

Els quatre casos que tractarà el programa tenen com a víctimes dones que han rebut insults a la xarxa, però també trucades amb amenaces de mort. Algunes han vist com el seu nom apareixia en anuncis de contactes, i una ha perdut contractes amb empreses a causa del desprestigi a què l’ha sotmès el trol. “Al principi pensàvem que ens arribarien els típics casos d’insults per internet, però vam quedar sorpresos en descobrir un món desconegut que està ple de gent complicada”, admet Ramón Campos, productor executiu de Bambú, la productora del programa. Aquesta empresa, especialitzada fins ara en ficció (per a Atresmedia ha signat sèries com Velvet, Bajo sospecha o Gran Hotel ), debuta en l’àmbit de l’entreteniment amb aquest nou espai, que es basa en un format d’origen suec.

Per a García Aguado, Cazadores de trolls representa el seu debut a Atresmedia, un grup pel qual va fitxar el setembre del 2015, mesos després d’abandonar Mediaset de manera inesperada. L’exwaterpolista, reconvertit en coach després de superar una addicció a les drogues, havia presentat set temporades d’ Hermano mayor a Cuatro entre els anys 2009 i 2015.

Dos projectes més en preparació

‘This time next year’

Cazadores de trolls arriba a la graella un any i mig després que Atresmedia fes públic que l’estava preparant. De fet, quan el grup va anunciar el fitxatge de Pedro García Aguado, el 18 de setembre del 2015, ja va avançar que es faria càrrec d’aquest format. Al llarg d’aquests 18 mesos, però, Atresmedia ha atorgat al presentador altres projectes que encara estan en fase de producció. Un d’aquests és l’adaptació de This time next year, un reality en què els participants tindran un any per fer realitat l’objectiu que s’hagin fixat, des de perdre pes fins a tenir un fill. El format es va estrenar al Regne Unit al novembre i hi ha adaptacions previstes a Austràlia, Alemanya i Dinamarca.

‘La isla’

L’altre programa en què treballa García Aguado, que es va començar a rodar a finals de gener, és La isla, un reality de supervivència extrem consistent a abandonar durant un mes un grup de 14 homes en una illa remota, on no han de competir entre ells sinó espavilar-se per sobreviure. L’únic equipament de què disposen en arribar-hi són tres matxets, tres ganivets, un kit de pesca i reserves d’aigua per a un sol dia: a partir d’aquí han d’organitzar-se per aconseguir beure, alimentar-se i protegir-se de les inclemències del temps. A l’illa no hi ha cap membre de l’equip del programa, i són els mateixos participants els que s’encarreguen de gravar l’experiència.