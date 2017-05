260x366 Pepa Ferrer serà la nova corresponsal de TV3 al País Valencià / CCMA Pepa Ferrer serà la nova corresponsal de TV3 al País Valencià / CCMA

La CCMA ha anunciat que a partir d’aquest setembre, Pepa Ferrer serà la nova corresponsal de TV3 al País Valencià. Cobrirà el lloc que va deixar Empar Marco quan al març va ser nomenada pel càrrec de directora de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Ferrer, llicenciada en Ciències Polítiques i Comunicació Audiovisual, fins ara era redactora d’'El matí de Catalunya Ràdio'. La periodista compta amb una àmplia trajectòria dins de l’emissora, on va començar a treballar el 2004 com a sotsdirectora del programa 'Si més no'. Va rebre una medalla d’Or de l’associació Foment de les Arts i el Disseny per la seva tasca com a guionista de 'Cabaret Elèctric' a iCat, i finalment es va incorporar, primer a la redacció dels Serveis Informatius, i després al programa de Mònica Terribas, on també ha estat la veu de moltes unitats mòbils.

La nova corresponsal ha sigut designada a través d’un procés de selecció intern de mobilitat geogràfica.