‘Periodistes indòmits’, nou llibre de Josep Maria Figueres

L’historiador i periodista Josep Maria Figueres va presentar ahir el seu llibre Periodistes indòmits, en què repassa les biografies de deu periodistes catalans rellevants, sovint des de l’exili, en els últims anys del segle XIX i la primera meitat del XX. L’acte va consistir en una taula rodona a l’entorn dels mitjans de comunicació i el Procés, en la qual van participar-hi, a banda de Figueres, Vicenç Villatoro, Jaume Sobrequés, Isabel-Clara Simó, Hilari Raguer i el cap de Mèdia de l’ARA, Àlex Gutiérrez.

“El que ha fet Catalunya ho ha fet amb l’Estat en contra, però no podran doblegar el país perquè al darrere hi ha una voluntat. I aquesta voluntat és hereva de l’associacionisme del segle XIX”, va explicar l’autor del llibre durant la presentació, en què es van discutir les semblances i les diferències entre la situació dels anys 30 i l’actual. Periodistes indòmits està editat per Base i, entre els noms que estudia, hi ha els de Valentí Almirall, Enric Prat de la Riba, Pere Foix, Lluís Capdevila o Pere Calders.