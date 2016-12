Perquè sou tan irreals, vos estim a tots igual

260x366 Els lloros, primats amb plomes Els lloros, primats amb plomes

No només els Antònia Font s'estimen les bestioletes. També els periodistes, a qui presten inestimable ajuda: en dies d'actualitat escassa, sempre hi ha un animaló que et salva un titular. Per tancar el meu resum de l'any, una selecció de notícies ultratranscendents protagonitzades per fauna diversa.

"28.000 euros a l'any per abraçar óssos panda [a la Xina]" ('El Mundo'), "Un diputat diu que es va equivocar en votar perquè una mosca li va fer alçar la mà" ('Clarín'), "El gos de David Bowie també té un ull de cada color" ('Abc'), "Un ós vestit de flamenca ataca una presentadora" ('El Mundo'), "Aquesta cabra es pensa que és una gallina" (OK Diario), "Azalea, la ximpanzé que fuma" (El Español), "Denuncien un lloro a Cadis que xiula l'himne del Barça" ('Mundo Deportivo'), "Un lloro explica a la seva propietària que el seu marit li era infidel" (RT.com), "Un poble de Minnesota escull com a alcalde un gos… per tercer cop" (Telecinco), "Les illes Fèroe col·loquen càmeres a les ovelles per crear el seu propi Street View" ('La Voz de Galicia', amb una impagable fotografia), "El Canadà legalitza el sexe amb animals però amb matisos" (La Información. Els matisos són que no hi pot haver penetració o patiment. En tot cas, els legisladors canadencs probablement necessitaran consell professional), "Un ramat d'ovelles escampa el caos a Gal·les després de consumir cànnabis per error" (La Sexta. Adoro que especifiquin que va ser per equivocació, com si de tant en tant fumessin haixix amb plena consciència i premeditació).

Acabo amb "La felicitació nadalenca reial posa de moda els jerseis de rens" (El Español). Però no em busquin problemes: l'he inclòs a llista de notícies zoològiques perquè em fa molta gràcia això dels rens.