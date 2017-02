Playboy fa marxa enrere i recupera les fotografies de dones nues

260x366 Elizabeth Elam és la model de la propera portada de 'Playboy' Elizabeth Elam és la model de la propera portada de 'Playboy'

"Seré el primer en admetre que la manera com la revista retratava la nuesa estava passada de moda, però eliminar-la per complert va ser un error". Són paraules de Cooper Hefner, responsable de la revista 'Playboy', publicades avui a les xarxes socials i amb les quals anunciava el retorn de les fotografies de dones despullades a la mítica revista, després d'haver-les eliminat a l'octubre del 2015. El raonament aleshores va ser que, com que internet abunda en continguts sexuals gratuïts, la publicació havia d'apostar per un tipus de fotografia diferent.

La portada del mes de març ja inclourà una model en top-less: serà Elizabeth Elam, a qui la revista ven com a representant de 'girl next door', és a dir, "la noia del costat", en referència a un tipus de bellesa menys artificial que la que sovint, sobretot als anys 80 i 90, apareixia a la capçalera fundada per Hugh Hefner i ara comandada pel seu fill. Per tal de legitimar aquest nou canvi de rumb, la revista promou aquests dies el hashtag #NakedIsNormal (Nu És Normal).