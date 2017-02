'Playboy' fa marxa enrere i recupera els nus a la portada un any després d'haver-los eliminat

260x366 La portada de març i abril de 'Playboy' La portada de març i abril de 'Playboy'

La revista 'Playboy' tornarà a publicar fotografies de dones despullades a la portada tot just un any després d'abandonar aquesta pràctica per considerar-la obsoleta. Sota l'eslògan 'Naked is normal' ('Despullat és normal'), el número de març i abril de la publicació –el pròxim que arribarà als quioscos– tornarà a incloure aquest tipus d'imatges, segons va informar la revista aquest dilluns.

"Seré el primer a admetre que la manera en què la revista mostrava la nuesa era antiquada, però la nuesa no ha estat mai el problema, perquè la nuesa no és un problema", ha subratllat en un tuit el responsable creatiu de la revista, Cooper Hefner, fill del fundador de la publicació, Hugh Hefner. "Avui recuperem la nostra identitat i reivindiquem qui som", ha afegit.

De fet, la revista ja ha mostrat la seva primera portada d'aquesta nova etapa, on hi apareix la model Elizabeth Elam de perfil i en 'topless', tot i que la maquetació fa que el titular li tapi parcialment el pit.

L'octubre del 2015, 'Playboy' havia anunciat que renunciava a continuar publicant a la portada fotografies de dones sense roba –tal com havia fet des del seu naixement, el 1953–, perquè la proliferació de continguts de tipus sexual a internet havia fet que aquest tipus d'imatges perdessin l'interès dels lectors. Pamela Anderson, la model que més cops ha aparegut a la primera pàgina d'aquesta revista, va ser l'última que va sortir sense roba a la portada, al número de gener i febrer de l'any passat. L'experiència de prescindir dels nus, però, només ha durat dotze mesos.