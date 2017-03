Plouen milions, diu 'El Periódico', i no és la loteria

"Rajoy promet una pluja de milions fins al 2020”, titula en portada 'El Periódico'. A mi em sembla un titular alegre. Joiós, àdhuc. Però per mirar d'objectivar-lo avui el que he fet ha sigut anar-me'n a Google Images i cercar “pluja de milions”. El resultat el tenen aquí dalt, guarnint l'article. Així és com se suposa que hauríem de sentir-nos els catalans gràcies a aquests dinerons en inversions que, ehem, la lletra petita diu que ja estaven compromeses en bona part. 'La Vanguardia' es mostra, esclar, més moderada: “Rajoy demana ajuda als catalans perquè s'imposi la 'sensatesa'”. Dríbling curiós perquè, davant la impossibilitat d'una interlocució 'tête à tête' amb els set milions i mig d'oriünds, l'única alternativa real és que s'entengui amb qui han triat com a representants per a aquests menesters polítics. Són dues primeres pàgines, a més, que arriben després que es viralitzés una fotografia on Soraya Sáenz de Santamaría parlava amb el dit alçat – semblava que instruïa, doncs– amb diversos periodistes, entre els quals els directors dels dos diaris de més tirada al país. Les portades de l'endemà no ajuden a esvair la temença d'una certa relació causa-efecte entre les aguerrides falanges (òssies) de la vicepresidenta i els titulars resultants.

Mentrestant, ni 'El Punt Avui' ('déjà vu') ni l'ARA (“Rajoy anuncia infraestructures ja previstes”) li compraven a Rajoy la motocicleta. I a Madrid, l''Abc' seguia la mateixa línia argumental que 'La Vanguardia' (“Rajoy negocia amb la societat civil catalana el pla que menysprea la Generalitat”), però amb 'bonus' de fer aparèixer subtilment –com un cameo de Hitchcock– la bona gent de SCC. A 'La Razón' titulaven “Rajoy connecta Catalunya”. Si notaven els últims dies una sensació estranya, margalliana, de flotar en l'espai exterior, no s'amoïnin: l'astronauta Mariano acaba de completar la maniobra de reacoblament.