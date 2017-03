Polèmica pels drets d’imatge del fet casteller

Els aficionats al fet casteller arrenquen l’any amb una incertesa inèdita. Mentre que en molts municipis les colles comencen a treure la pols a les faixes, els esdeveniments recents han obert un gran interrogant sobre la cobertura televisiva de les diades castelleres.

L’aposta de La Xarxa per les torres humanes ha fet que el nombre de retransmissions en directe hagi augmentat any rere any i que, al marge de a la TDT, els castells hagin fet el salt, també, a les plataformes de pagament de la mà de Movistar+. El que va començar com un bon complement a la tradicional programació de Televisió de Catalunya, ha esdevingut un producte molt arrelat entre els amants dels castells.

Aquesta setmana, però, un sisme ha sacsejat el panorama casteller, ja que les televisions locals han anunciat que els folres i les manilles queien de la seva graella. La decisió s’ha pres després que el 18 de març la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya ratifiqués en la seva assemblea anual la voluntat de gestionar els drets d’imatge de forma col·lectiva, partint d’un conveni que, des del 1997 i sota el paraigua de la Generalitat de Catalunya, lliga l’agrupació de colles, Televisió de Catalunya i la marca cervesera Damm i que, per tant, no inclou La Xarxa.

Aturada de la programació

L’interès de la Coordinadora per negociar la cessió dels drets d’imatge ha posat de manifest la necessitat de formalitzar també els lligams amb La Xarxa i això ha incomodat el conglomerat de televisions locals, que s’ha sentit exclòs del pacte. Sense la possibilitat de pactar els drets d’imatge amb els organitzadors de les jornades, La Xarxa ha fet un pas enrere i ha aturat la programació de la temporada com a mesura de pressió. La renuncia de les televisions locals ha desfermat la tempesta i dues de les principals colles del país -els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls- han aparcat la seva rivalitat a plaça per comunicar plegades el seu desacord amb la decisió presa per àmplia majoria en el si de la Coordinadora de Colles.

A un mes de la diada de Sant Jordi, tradicional tret de sortida de la temporada, el més calent és a l’aigüera, i la Coordinadora, els patrocinadors, Televisió de Catalunya i La Xarxa hauran de tornar a la casella de sortida per sortir de l’atzucac.

“Des de la Coordinadora necessitàvem aclarir qualsevol dubte que hi pogués haver sobre la propietat dels drets d’imatge dels castells i reafirmar el compromís adquirit amb Estrella Damm i Televisió de Catalunya”, ha afirmat Jordi Grau, president de la Coordinadora de Colles Castelleres. Tot i així, Grau assegura que “tenim la sensació que s’està donant a l’acord més importància de la que realment té”. La pilota ara torna a ser a la teulada de la Coordinadora, ja que totes les parts tenen la sensació que, a hores d’ara, estan condemnades a entendre’s. “A nosaltres ens interessa que es faci la màxima difusió possible del fet casteller, per tant, som els primers interessats a aclarir la situació amb La Xarxa”, afirma. “La nostra voluntat no és fer diners de tot això, així que segur que ens posarem d’acord”, puntualitza.

Si bé la situació pot recordar la guerra dels drets televisius de la Lliga de futbol, ni els castells són un esport ni el pastís que es reparteix ha de suposar cap lluita fratricida. Els castellers ja han fet pública la seva voluntat de seure per resoldre l’enrocament. Tot i el clar posicionament de La Xarxa, un nou acord a tres bandes, similar al que va permetre la coproducció amb Televisió de Catalunya del programa Quarts de nou i els continguts castellers televisats als canals de la Corporació, podria oferir una sortida a aquest cul de sac.