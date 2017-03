Polèmica per un programa d’ETB que es reia dels espanyols

La televisió pública basca, ETB, va demanar disculpes ahir per un programa en què es definien els espanyols a partir de quatre “prototips”: “el facha ”, “el paleto ”, “la choni ” i “el progre ”. L’espai polèmic, emès el 8 de febrer però que s’ha viralitzat ara, era un capítol d’ Euskalduna naiz, eta zu? [Soc basc, i tu?], un format, que ja no s’emet, que en cada entrega es dedicava a reflexionar en to d’humor sobre un tema, i que en aquest cas parlava sobre Espanya.

Després de la presentació dels quatre perfils, representants de diversos àmbits de la societat basca explicaven què representava per a ells Espanya i els espanyols. “Culturalment estan endarrerits”, “són uns ignorants”, “quin fàstic que em fa aquesta bandera” o “ trauma i opressió” són algunes de les respostes que van aparèixer en un programa que va durar una hora i que un mes després de ser emès ha generat reaccions irades de diversos partits i de l’associació de víctimes del terrorisme Covite, que vol portar la cadena davant la justícia europea. ETB admet que l’espai podia ser ofensiu, promet que prendrà mesures perquè no es repeteixin fets similars i ha retirat el capítol de la web.