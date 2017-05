Portades franceses amb missatget a podemistes

260x366 portada abc 8/5/17 portada abc 8/5/17

Primer de tot: ja poden amables lectors deixar de contenir l’alè i tornar a respirar. Les metàfores pneumològiques omplen les portades del quiosc. I, així, diaris tan dispars com ‘El Punt Avui’, ‘Diario de Sevilla’, ‘El Correo’, ‘La Región’ o ‘El diario Montañés’ obren les seves portades dient que Europa “respira”. Hi ha alegria general a la premsa de paper. Els únics somiquejos se senten en algun digital tronat. ‘La Gaceta’, per exemple, titulava: “El globalisme aconsegueix col·locar Macron a l’Eliseu”. Detecto que això de ‘globalisme’ –que fa pensar en contuberni i conspiranoia– està de moda entre els periodistes xenòfobs: aquells individus autoerigits (erròniament) en adalils de les essències cristianes però que neguen la més mínima pietat envers el desfavorit que fuig d’una guerra.

Però, com dèiem, alegria general i perfum europeista a la premsa. Fins i tot eufòria, en el cas d’‘El Periódico’ i el seu hiperbòlic “França alliberada”. Ni en els mitjans presumptament més esquerranosos hi ha gota de suspicàcia envers aquest exbanquer de Rothschild a qui ningú coneixia abans que el nomenessin ministre d’Economia. I, com acostuma a passar, diversos diaris aprofitaven per fer política interna i oferien títols en els quals es podia llegir entre línies la idea que de renovadors n’hi ha de bons i de dolents: de ben clenxinats i dels que van amb cua, vaja. “França derrota el radicalisme” ('El País'), “França vota reinventar-se dins d’Europa i del sistema” ('Abc'), “França rebutja l’amenaça populista” ('La Voz de Galicia') i “'Merci la France!' Europa respira amb la derrota del populisme” ('La Razón') són titulars que admetrien la substitució de 'França' per 'Espanya', si Ciutadans i Podem fossin finalistes a ocupar la Moncloa. El nacionalisme, com el populisme, és sempre el dels altres.