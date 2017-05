Portugal i Suècia, ferms candidats a la victòria, ja són a la final d'Eurovisió

La primera semifinal del festival d'Eurovisió, celebrada aquest dimarts a la nit a Kíev, va seguir en bona mesura el guió previst i va certificar l'accés a la final de dissabte dels principals favorits que participaven en aquesta primera ronda de selecció, els representants de Suècia, Robin Bengtsson, i de Portugal, Salvador Sobral. Els candidats de Bèlgica, Armènia, Austràlia, Azerbaidjan, Moldàvia, Polònia, Grècia i Xipre també van superar el tall.

La principal sorpresa va ser l'eliminació de Finlàndia, que partia amb una bona posició segons les cases d'apostes però que va decebre en la seva actuació. També van quedar fora de la final els representants de Gèorgia, Albània, Islàndia, la República Txeca, Eslovènia, Letònia i Montenegro. El candidat d'aquest últim país, Slavko Kalezic, va oferir la posada en escena més excèntrica, en pujar a l'escenari amb una samarreta negra transparent i una faldilla blava que després es va treure per lluir uns pantalons ajustats i coberts de peces brillants.

540x306 Tot i la seva excèntrica posada en escena, el representant de Montenegro va quedar eliminat / MICHAEL CAMPANELLA / GETTY Tot i la seva excèntrica posada en escena, el representant de Montenegro va quedar eliminat / MICHAEL CAMPANELLA / GETTY

Aquest dijous tindrà lloc la segona semifinal del concurs, a través de la qual deu cantants més aconseguiran el pas a la final. Com sempre, tant el país amfitrió, Ucraïna, com els anomenats 'cinc grans' – Espanya, França, Itàlia, Alemanya i el Regne Unit– tenen l'accés garantit a la final. Precisament, el gran favorit per guanyar el certamen és el representant italià, Francesco Gabbani.