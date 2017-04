Preestrena de 'Fargo' al cinema per inaugurar el Serielizados Fest

El primer capítol de la tercera temporada de Fargo donarà el tret de sortida oficial de la quarta edició del Serielizados Fest, el festival internacional de sèries de Barcelona. Els Cinemes Girona acolliran dijous, a les 21.30 h -una estona abans, per tant, de l’emissió per televisió-, una projecció de l’episodi, en una sessió per a la qual ja no queden entrades. Sí que n’hi ha, en canvi, per assistir a les altres dues estrenes de sèries previstes durant el festival, en aquest cas al CCCB: divendres a les 19.30 h es projectarà Valkyrien, l’últim èxit del nordic noir, que serà presentada pel seu productor, Eric Vogel, i dissabte a les 20.00 h es podrà veure, dos dies abans que s’emeti per TV3, el primer capítol de la nova temporada de Nit i dia, en companyia de part de l’equip.

Durant els tres dies que durarà el Serielizados Fest hi tindrà un pes important la ficció italiana, que és la convidada d’aquesta edició. Així, es faran projeccions de The young Pope i de Gomorra i també una taula rodona sobre el noir italià, a càrrec dels guionistes Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli i Ludovica Rampoldi. També serà protagonista Twin Peaks, a qui es dedicarà la tarda de dimecres -el dia abans de l’estrena oficial- en una sessió per a la qual tampoc no queden entrades, amb xerrades sobre l’impacte de la sèrie i projeccions sobre l’univers del seu creador, David Lynch.

Joc de trons, El Ministerio del Tiempo i Paquita Salas també tindran espai en aquest festival, que inclourà, entre altres propostes, un col·loqui sobre les sèries de no-ficció -moderat per Jordi Évole i amb la participació de Justin Webster, Enric Bach i Carles Porta- i un altre sobre les creadores de sèries.