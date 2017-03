Principis? Jo he vingut aquí a vendre diaris

En la mort de Martin McGuiness, el titular del 'Sun' anglès, aquest dimecres, és: “Sense perdó. L'assassí de l'IRA pot podrir-se a l'infern, diuen les famílies”. El mateix diari, a Irlanda, té una edició diferent. En aquest cas, el titular és “No és com comences, sinó com acabes”. És a dir, aplaudeixen que el comandant de l'IRA es reconvertís en un polític que va ajudar a portar la pau a l'Ulster. Aquest duet de portades demostra que a Murdoch li importa més aviat poquet la coherència: la cosa és excitar la gent fins que compri el diari per impuls. Seria divertit, però, que la caverna adoptés aquest mètode. “Multitudinària manifestació en defensa de la Constitució”, podrien exclamar a Madrid. “Quatre i el cabo, i algun feixista, en una nova marxa mediàticament sobredimensionada”, diria la portada barcelonina. Mmm... no crec que coli.

Freixenet, bones notícies

La marca Freixenet es posa en contacte amb mi per explicar-me que recentment han cursat un requeriment per tal que Alerta Digital retiri l'anunci d'aquests caves de la seva (infame) web racista. És una bona notícia. El grup referma que mai han contractat publicitat amb aquest portal. Està bé, doncs, que hagin reaccionat a aquesta apropiació de la seva imatge, ja que si no podia semblar que –ni que fos per omissió– els estava bé aparèixer en un mitjà així. Queda clar que Alerta Digital buscava adquirir una certa pàtina de respectabilitat a través d'aquesta marca: informaré quan treguin l'anunci (i si se'n deriva una indemnització). Falta saber què passa amb l'anunci de Telefónica: espero que la companyia –si es confirma que no ha pagat per inserir-hi un bànner– tingui el zel de ni tan sols regalar-li aquesta imatge de legitimitat.