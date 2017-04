‘Prison break’ busca de nou fugir de la presó

La petita pantalla li ha agafat gust a desenterrar cadàvers televisius. Els revivals són una de les principals tendències de la indústria i poques són les sèries que, malgrat haver tancat la paradeta fa anys, es resisteixen a viure una segona vida. L’últim mort vivent catòdic és Michael Scofield, el protagonista de Prison break, que torna avui al canal Fox, de Movistar+.

La metàfora de la resurrecció és, en aquest cas, gairebé literal, ja que al final de la sèrie el personatge del Michael moria en un acte de generositat per salvar la seva dona i el seu fill. La defunció, però, era un engany i a l’inici d’aquesta cinquena temporada es descobreix que està viu i tancat en una presó, gairebé el mateix punt de partida de la ficció original. Aquesta temporada extra, la cinquena, arriba amb nou episodis que buscaran recuperar, vuit anys després, la tensió que va caracteritzar la sèrie.

Prison break va ser un fenomen quan es va estrenar a mitjans dels 2000. La història original explicava com el Michael es feia detenir expressament per entrar a la presó i d’aquesta manera ajudar a fugir el seu germà Lincoln, condemnat a mort injustament. El pla de fuga estava detallat en un tatuatge que cobria tot el cos del protagonista. Ara es gira la truita i serà el germà gran qui haurà d’alliberar el petit d’una cel·la al Iemen.

Segons ha explicat el creador de la sèrie, Paul T. Scheuring, la fugida de la presó és només l’inici d’una odissea en un país dominat per l’Estat Islàmic.

Un retrobament inesperat

Res feia presagiar el retorn de la sèrie quan es va acomiadar de la petita pantalla. Llavors, Wentworth Miller, l’actor principal, va assegurar a diversos mitjans que la ficció havia aconseguit una cosa difícil en televisió: tenir l’oportunitat de fer el final que els creadors volien. Cinc anys després, el retrobament de Miller amb Dominic Purcell, que interpretava el Lincoln, va encendre l’espurna que va fer que comencessin a treballar en noves aventures. S’hi va unir el creador de la trama, que va insistir que tot el repartiment original formés part de l’experiència. El seu desig es va fer realitat i no falta ni un dels actors.

Malgrat l’expectativa creada, els mitjans especialitzats dels Estats Units, on la nova temporada es va estrenar el 4 d’abril, no han tingut pietat a l’hora de valorar l’experiment. L’han qualificat de “mediocre” i afirmen que és difícil prendre-se-la seriosament. Tot i així reconeixen que els elements que en el seu dia van seduir el públic encara hi són: la presó, la fuga, les teories conspiratives i els personatges.

No sembla que les males crítiques hagin espantat els actors, que no han descartat continuar amb la història si la resposta dels seguidors és positiva. En canvi, Scheuring ha sigut més prudent i ha reconegut que un dels problemes de la sèrie original va ser allargar la trama fins a l’extenuació. Estirar la història va ser una de les causes que van fer que la sèrie anés perdent audiència.

Durant la seva primera vida, els espectadors de Prison break van anar abandonant la sèrie de manera progressiva. Als Estats Units, la primera temporada va reunir una mitjana d’audiència de nou milions d’espectadors, mentre que l’última en va tenir sis. A l’Estat, la sèrie va ser un dels programes de capçalera de La Sexta, cadena que acabava de néixer, i també va experimentar una davallada de seguidors en la segona temporada.

La decisió sobre una possible renovació dependrà de l’acollida dels espectadors, més que no pas de l’opinió dels crítics. De moment, el seu debut als Estats Units ha fet bones xifres, especialment entre el seu públic objectiu.

Altres resurreccions televisives

Expediente X

La sèrie protagonitzada per Mulder i Scully era especialista en preguntes sense resposta. Amb tants dubtes per resoldre, Chris Carter tenia una bona excusa per fer reviure una de les parelles més icòniques dels anys 90.

Twin Peaks

És un dels retorns més esperats del 2017; l’imaginari críptic de David Lynch va suposar un punt i a part en la història de la televisió. Després de 26 anys, el cineasta ha sucumbit i l’agent Cooper tornarà a menjar pastís de cireres a la pantalla. Intentar imaginar com continuarà la sèrie és un misteri tan insondable com la identitat de l’assassí de Laura Palmer.

Las chicas Gilmore

La Lorelai i la Rory no van tenir el final que es mereixien. Almenys això pensava Amy Sherman-Palladino, la seva creadora. Gràcies a Netflix la guionista va poder tancar la història sempre s’havia imaginat, tot i que deu anys més tard.

24

La vida contra rellotge de Jack Bauer no es va poder resistir a la moda del revival i Kiefer Sutherland va tornar a encarnar el personatge per una última temporada. Se’n prepara una seqüela amb un nou protagonista.