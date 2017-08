Produir una sèrie i que l’estreni un altre

Les plataformes de televisió de pagament, que durant els últims dos anys s’han multiplicat a Espanya, han esdevingut un competidor molt potent i difícil de combatre per als canals gratuïts. Arran de la dificultat de plantar cara a uns rivals nous i amb pressupostos molt més elevats, els dos principals grups audiovisuals estatals, Mediaset i Atresmedia, han obert ara una via alternativa, consistent a buscar-hi fórmules de col·laboració. Amb pocs dies de diferència, Mediaset ha anunciat un acord amb HBO i Atresmedia un altre amb Netflix perquè siguin aquestes plataformes les primeres a estrenar, respectivament, Supermax i Apaches, dues sèries produïdes per les televisions estatals i que en principi estava previst que s’estrenessin en canals dels respectius grups. Mediaset i Atresmedia, doncs, han optat per cedir la primícia de les seves pròpies sèries a canvi d’uns ingressos extres -que no han quantificat públicament-, i s’hauran de conformar a emetre-les un cop ja s’hagin explotat per la via del pagament, tal com passa habitualment amb les sèries estrangeres quan arriben aquí.

En el cas de Supermax, HBO ja ha anunciat que l’estrenarà el 15 de setembre. Aquesta ficció és una coproducció de Mediaset amb tres cadenes sud-americanes -la brasilera Globo, la mexicana Azteca TV i la Televisió Pública Argentina-, que ja l’han emès els últims mesos. Mediaset, doncs, només ha pogut cedir a HBO els drets per difondre-la a Espanya. Pel que fa a l’estrena en obert, que serà a Cuatro -tal com ja havia anunciat Mediaset en sumar-se al projecte, el maig de l’any passat-, encara no té una data fixada.

La sèrie, dirigida per Daniel Burman i protagonitzada per actors de tots els països que participen en la producció -entre els quals hi ha Santiago Segura, Cecilia Roth i Rubén Cortada-, és un thriller sobre un grup de persones que participen en un reality show extrem: una cadena de televisió els tanca en una presó de màxima seguretat abandonada i aïllada enmig del desert, però poc abans de començar l’emissió un incident inesperat els deixa sense cap mena de contacte amb el món exterior, de manera que la lluita per la supervivència deixa de ser només un joc per convertir-se en real.

Pel que fa a Apaches, Netflix encara no ha fet pública la data exacta d’estrena, però s’espera que sigui també a mitjans de setembre. Atresmedia va tirar endavant la sèrie juntament amb la productora New Atlantis però sense la col·laboració de cap altra cadena, de manera que ha pogut vendre’n els drets a Netflix sense cap limitació territorial, i la plataforma l’oferirà des del primer dia a tot el món. Atresmedia tampoc no ha detallat quan l’oferirà en obert ni per quin dels seus canals té intenció de fer-ho, tot i que la pretensió inicial del grup era que formés part de la programació d’Antena 3. En tot cas, l’acord amb Netflix permetrà que finalment Apaches vegi la llum després de gairebé dos anys d’espera: el rodatge es va acabar el setembre del 2015 i Antena 3 la va promocionar intensament durant la primavera de l’any passat, tot i que no la va arribar a col·locar mai a la graella.

Basada en una novel·la homònima de Miguel Sáez Carral, Apaches s’ambienta en el Madrid dels anys 90 i explica la història d’un periodista que descobreix que el seu pare ha estat estafat i decideix introduir-se en el món de la delinqüència per saldar els seus deutes i venjar-se de les persones que l’han arruïnat. Alberto Ammann, Eloy Azorín, Paco Tous i Verónica Echegui en són els protagonistes principals.

L’estiu del 2013, la segona temporada de la sèrie de La 1 Isabel també es va estrenar primer en una plataforma de pagament -en aquest cas Movistar+, aleshores anomenada Movistar TV- i uns dies després va arribar a TVE. Es tracta, però, d’un cas diferent dels actuals perquè ni HBO ni Netflix han participat en la producció de Supermax ni Apaches, i en canvi Telefónica sí que va ser coproductora d’aquella segona temporada. De fet, va ser gràcies a la seva entrada al projecte que la sèrie va poder renovar, perquè inicialment TVE l’havia cancel·lat. Un cas similar és el de Víctor Ros, coproduïda també entre TVE i Telefónica, que es va estrenar a Movistar TV l’abril del 2014, nou mesos abans d’arribar a La 1, malgrat que la cadena pública hi havia aportat més recursos.

Aquesta col·laboració entre canals gratuïts i de pagament s’ha repetit recentment amb La catedral del mar, que han produït conjuntament Antena 3, TV3, Netflix i la productora Diagonal TV, i que està previst que s’estreni durant la temporada que ve. En aquest cas, però, es va pactar que seria Antena 3 la primera a difondre la sèrie, que després es distribuirà internacionalment a Netflix i finalment arribarà a TV3.