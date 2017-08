Programació especial sobre el jihadisme, aquesta nit a TV3

TV3 oferirà aquest dissabte a la nit una programació especial sobre el terrorisme jihadista. La televisió pública reemetrà cinc reportatges que anteriorment s'han pogut veure dins del '30 minuts' o del 'Sense ficció' per analitzar des de diversos punts de vista aquest fenomen.

L'especial, que començarà a les 22.00 i durarà quatre hores, arrencarà amb 'A la recerca del paradís', un '30 minuts' dirigit per Anna Teixidor -la periodista de TV3 especialitzada en jihadisme- sobre els motius que impulsen joves catalans i espanyols a anar-se'n a Síria o a l'Iraq per unir-se a la jihad. A continuació s'emetrà un altre reportatge de Teixidó, 'Desarmar Estat Islàmic', que es fixa en els programes que s'han posat en marxa en diversos països europeus per intentar prevenir la radicalització de joves que podrien acabar convertint-se en jihadistes.

En tercer lloc, TV3 oferirà el documental 'Els espies no són el que eren', un 'Sense ficció' dirigit per Montserrat Besses que explica com treballen els serveis d'intel·ligència europeus per combatre el jihadisme i es fixa també en les limitacions que es troben i en els punts febles dels sistemes de seguretat.

Tot seguit s'emetrà 'Descodificant Estat Islàmic', un documental italià que també es va emetre dins del 'Sense ficció' i que mostra com funciona la maquinària de propaganda d'aquesta organització terrorista, que domina perfectament les tècniques audiovisuals i les xarxes socials.

Finalment, TV3 recuperarà també el reportatge 'L'infiltrat', de producció francesa, protagonitzat per un periodista que s'infiltra en una cèl·lula de l'Estat Islàmic per descobrir com pensen i com actuen.

A més, diumenge a les 21.55 TV3 emetrà una edició especial del '30 minuts', titulada 'No tinc por', sobre els atemptats d'aquesta setmana a Barcelona i a Cambrils i la posterior reacció ciutadana.