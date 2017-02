‘Proyecto bullying’ es difumina

“Ho emetrem per collons”. El conseller delegat de Mediaset, Paolo Vasile, no es va mossegar la llengua en la roda de premsa de presentació de Proyecto bullying, el programa sobre assetjament escolar que Cuatro estrena avui a les 22.45 hores. La contundència de les seves paraules s’explica pel llarg i tortuós camí que ha hagut de seguir el format abans d’arribar a la pantalla, que va incloure fins i tot un requeriment de la Fiscalia de Menors. De fet, Vasile admetia dijous davant de la premsa que encara no les té totes: “Potser el dia de l’estrena es presenta algú en moto per confiscar el programa”, va bromejar.

Proyecto bullying pretén conscienciar la societat sobre la violència física i verbal de què són víctimes molts menors a l’escola, però segons la cadena “no busca acusar ni culpabilitzar ningú, sinó aconseguir erradicar una situació d’abús implicant des del primer moment totes les parts afectades”. Cada capítol se centra en el cas d’una víctima de bu llying, que a través d’una càmera oculta instal·lada a la seva motxilla enregistra les situacions que pateix a l’escola en el dia a dia.

Marxa enrere

Tres hores després d’anunciar el format, Mediaset el va cancel·lar

El projecte es va anunciar per primer cop el 18 de març del 2015, en un comunicat de premsa que donava molt pocs detalls sobre el programa, més enllà d’avançar que seria un format de coaching centrat en l’assetjament escolar. Aquell mateix dia, el portal El Confidencial Digital revelava que l’espai es basaria en gravacions efectuades amb càmeres ocultes dins de les escoles i que mostraria “imatges d’humiliacions reals”. Davant d’aquesta filtració, Mediaset va enviar un nou comunicat, només tres hores després del primer, en què anunciava que cancel·lava el programa. Segons la cadena, la filtració “podria condicionar negativament” la preproducció del format, que requeria “una gran cura en cadascun dels passos que comporta posar-lo en marxa”.

Advertiment de la Fiscalia

Un especial de denúncia de les traves substitueix l’estrena

Malgrat que de cara enfora el programa havia sigut cancel·lat, en realitat Proyecto bullying va seguir avançant, i l’octubre del 2015 -set mesos després del primer anunci- Cuatro explicava que l’havia començat a rodar. En aquest cas ja en va donar molta més informació: el presentaria Jesús Vázquez, es basava -tal com havia avançat El Confidencial Digital - en el format holandès Stop het pesten (“Aturem l’assetjament”) i, efectivament, es valdria de càmeres ocultes per mostrar els abusos.

El programa es va arribar a presentar en una roda de premsa el 6 de juny de l’any passat, però durant aquell mateix acte Mediaset va explicar que, hores abans, havia rebut un requeriment de la Fiscalia de Menors de Madrid -on s’havien rodat dos dels quatre capítols previstos- perquè no s’emetés el programa. La petició, a la qual posteriorment es van sumar les fiscalies de Cadis i Segòvia -on tenien lloc les altres dues entregues-, estava motivada pel fet que alguns dels menors que apareixien al programa eren reconeixibles. Inicialment, Mediaset es va mostrar disposada a emetre l’espai igualment, però al final es va fer enrere: el 22 de juny, en comptes d’estrenar Proyecto bu llying tal com estava previst, va oferir un especial amb el mateix títol i presentat també per Jesús Vázquez en què denunciava les traves interposades per la Fiscalia i analitzava el fenomen de l’assetjament escolar amb experts i amb els pares dels joves que havien de protagonitzar el programa.

Imatge desfigurada

Un programa refet per amagar la identitat dels protagonistes

Però la cadena encara no havia dit l’última paraula, i al novembre va anunciar que el programa seguia viu i que n’estava preparant una nova versió pensada per superar el filtre de la Fiscalia, ja que preservaria “completament” la identitat de les persones que hi apareguessin. Aquesta és la versió que s’estrena avui, que Vasile ja ha deixat clar que no li agrada: “És un producte violat, desfigurat, com si li haguessin tirat àcid. La qualitat del vídeo, el so i l’estètica no servirien ni per a un pilot”, va lamentar el conseller delegat, que va defensar la decisió d’emetre’l malgrat tot per la rellevància social que té el bullying. De fet, Mediaset ha emmarcat l’emissió del programa en la campanya de sensibilització sobre assetjament escolar Se buscan valientes, que es va posar en marxa fa unes setmanes a través de 12 Meses, la plataforma de projectes socials de Mediaset.

En un to més formal, la cadena explica que el nou Proyecto bullying “garanteix l’anonimat dels protagonistes i de l’espai i l’entorn en què s’ha gravat”. Per fer-ho, ha aplicat a les imatges un tractament gràfic “pròxim a l’univers del còmic” que les distorsiona completament, i també s’ha alterat l’àudio per emmascarar la veu dels participants. Cuatro assegura que, amb aquestes modificacions, l’espai és “absolutament rigorós amb les indicacions” de la Fiscalia de Menors. Segons Vasile, però, la versió definitiva no s’ha enviat a la Fiscalia perquè la validés.

El que no ha canviat és l’ús de la càmera oculta per aconseguir les imatges dels actes d’assetjament. Vasile reconeix que “probablement” aquesta pràctica és “irregular”, però argumenta que era l’única manera de “documentar el que realment passa a les escoles”.

El programa consta de quatre capítols, en cadascun dels quals JesúsVázquez -que també va patir assetjament- acompanya un jove víctima de bullying. L’espai convida els protagonistes a expressar el seu “estat emocional”, i a partir d’això, de les imatges obtingudes amb la càmera oculta i de l’assessorament d’experts, intenta “posar en alerta pares, educadors i companys de classe”. Al cap d’unes setmanes, Vázquez torna a contactar amb les víctimes per saber si la situació ha millorat.