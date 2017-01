Puigdemont demana la implicació d'Europa per aconseguir el referèndum, i quatre claus del dia

1.

Puigdemont demana la implicació d'Europa per aconseguir el referèndum. El president, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, defensen a Brussel·les que el referèndum es farà amb l'acord de l'estat espanyol o sense.

Aprovar pressupostos per al referèndum o rebutjar-los per mantenir la coherència: els arguments del 'sí' i del 'no' que la CUP ha enviat a les bases. El secretariat nacional envia la proposta del Govern a les agrupacions locals i l'acompanya de dos documents interns per ajudar la militància a decidir-se.

Brexit, i ara, què? La justícia britànica impedeix a May activar la sortida de la UE de manera unilateral i l'obliga a passar pel Parlament. T'expliquem com afecta la sentència al procés.

El caçador que va matar dos agents rurals havia posat l'escopeta a nom d'un amic. El jutge, que n'ha ordenat l'ingrés a presó, considera que l'home va recarregar l'arma i va disparar quatre trets en total.

Frec a frec entre Badalona i Terrassa per ser la tercera ciutat de Catalunya. La pèrdua de població de la ciutat vallesana l’últim any posposa el ‘sorpasso’ i manté Badalona al podi.