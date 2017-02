Els Pujol van pressionar Andbank perquè destruís proves i quatre claus del dia

1.

Els Pujol van pressionar Andbank perquè destruís proves. La família va demanar al banc andorrà que no informés la Policia.

2.

Nuet: "No estava despistat quan vaig votar, sabia perfectament el que feia". Tant el tercer secretari de la mesa del Parlament, Joan Josep Nuet –l'únic membre de la mesa que no ha estat querellat–, com la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, han qualificat la querella de "política".

3.

Llibertat provisional sense fiança per a Urdangarin, que podrà continuar vivint a Suïssa. L'Audiència de Palma veu "arrelament suficient" especialment en el cas del marit de Cristina de Borbó i desestima la fiança demanada per la fiscalia. Diego Torres també es manté en llibertat però li han retirat el passaport.

4.

Rato i Blesa, sentenciats. Els homes que van portar Caja Madrid al desastre, condemnats a sis i quatre anys i mig de presó per l’escàndol de les targetes ‘black’ en un cas que es tanca amb 65 penes de presó.

5.

El rei Carnestoltes dona la benvinguda al Carnaval. El pregó ha criticat els desnonaments, els talls de llum, la corrupció i la crisi de refugiats.