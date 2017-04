Els Pulitzer eviten l'enfrontament directe amb Trump

260x366 Peggy Noonan, columnista del 'Wall Street Journal', ha estat una de les guardonades Peggy Noonan, columnista del 'Wall Street Journal', ha estat una de les guardonades

És la vegada número 101 que el jurat dels premis Pulitzer ha parlat, però en aquest cas, si al darrere del reguitzell de vint-i-un guardons hi ha un missatge global, és ben subtil. Hi havia certa expectació a saber si el palmarès seria una declaració d’intencions periodístiques contra un president, Donald Trump, que ha arribat a qualificar els mitjans d'“enemics del poble”. Però no hi ha hagut ‘vendetta’: només dos dels guardons es refereixen a qüestions relacionades amb les eleccions i en ambdós casos es tracta d’enfocaments laterals o indirectes.

És el cas de Peggy Noonan, columnista del ‘Wall Street Journal’, que ha guanyat el premi en la categoria d’opinió pels seus articles on “es connectaven els lectors a les virtuts compartides dels americans durant una de les campanyes electorals més divisives de la nació”. L’altre guardó amb aroma trumpià és el que ha guanyat David A. Fahrenthol. Aquest periodista del ‘Washington Post’ ha estat premiat a la millor cobertura nacional per la seva cobertura de la campanya, la qual cosa va incloure “posar en dubte la generositat que s’atribuïa Trump envers les entitats benèfiques”.

El palmarès d’enguany, això sí, certifica que els Pulitzer s’han obert definitivament a més formats i finestres que no pas les dels diaris de paper. L’any passat, per exemple, es va premiar el ‘New Yorker’, i això va suposar distingir per primer cop una revista. L’icònic magazín repeteix aquest any, ja que el seu crític teatral Hilton Als ha guanyat un dels premis.

També repeteix –de nou, fora del reialme de la tinta– l’entitat sense ànim de lucre ProPublica: guanya el premi al servei públic per una sèrie de reportatges de Sarah Ryley on evidenciava l’abús de la policia a l’hora d’interpretar les lleis de desnonament, especialment quan es tractava de fer fora de casa seva ciutadans d’alguna de les minories pobres del país. Els treballs, com acostuma a fer aquesta ONG, es van cedir gratuïtament a un mitjà, en aquest cas, el ‘New York Daily News’.

La investigació conjunta de 300 reporters connectats en xarxa per desvelar l’escàndol conegut com els ‘papers de Panamà’ també ha merescut un Pulitzer. El jurat n’ha subratllat l’esforç conjunt i col·laboratiu.

El ‘New York Times’ és el mitjà que més premis Pulitzer atresora a la seva vitrina. Enguany se n’endú dos exemplars més i un tercer premi fotogràfic: el de cobertura internacional (per mostrar les represàlies de Vladímir Putin als seus oponents) i el de reportatges, per la peça que va escriure C.J. Chivers sobre un 'exmarine' i el seu descens a l’infern.

En la categoria de periodisme d’investigació, el premi se’n va a Charleston (West Virginia), on Eric Eyre, del ‘Gazette-Mail’, s’endú l’estatueta “pel reporterisme valent, executat davant d’una oposició potent, que ha exposat l’allau d’opiacis que ha inundat els comtats més deprimits de l’estat, que registren les ràtios de sobredosi més altes dels Estats Units”.

Els Pulitzer també assenyalen el bon periodisme d’actualitat, i aquest 2017 venç en aquesta categoria l’’East bay times’, per la cobertura d’un incendi en una sala de festes que va acabar amb la vida de 36 persones. El premi al periodisme local se l’endú el ‘Salt Lake Tribune’ per un assumpte relacionat amb assetjament sexual a la universitat.

Completa la nòmina de premis al periodisme escrit Art Cullen, de l'‘Storm Lake Times’, que guanya el premi als millors editorials.

Pel que fa als premis de fotoperiodisme, el ‘freelance’ Daniel Berehulak ha guanyat el premi de fotografia d’actualitat, per les imatges publicades al ‘New York Times’ on s’evidencia el menyspreu per la vida per part del govern filipí, en la seva croada contra les drogues. E. Jason Wambsgans, per part seva, s’endú el premi al millor reportatge fotogràfic pel retrat que va publicar al ‘Chicago Tribune’ d’un nen de deu anys que va sobreviure a un tiroteig. El Pulitzer a l’humor gràfic és per a Jim Morin, del ‘Miami Herald’.

També culturals

Tot i que els premis són coneguts sobretot per assenyalar l’excel·lència periodística, alguns dels guardons assenyalen també obres del món de la cultura i els espectacles. Així, també han guanyat premis ‘The underground railroad’, de Colson Whitehead (en la categoria de ficció); ‘Sweat’, de Lynn Nottage (teatre); ‘Blood in the water’, de Heather Ann Thompson (història); ‘The return’, de Hisham Matar (biografia); ‘Olio’, de Tyehimba Jess (poesia); ‘Evicted’ de Matthew Desmond (assaig), i ‘Angel’s bone’, de Du Yun (poesia).