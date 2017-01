Quatre marques retiren la seva publicitat d'un diari digital amb continguts masclistes

La immobiliària Anida, les marques de cotxes Toyota i Nissan i l'asseguradora Línea Directa han anunciat a través de Twitter que retiren la seva publicitat del portal Mediterráneo Digital, arran de la publicació en aquest diari d'un article titulat 'Per què les feministes són més lletges que les dones normals?'. Les empreses han pres aquesta decisió empeses per la tuitaire Cristina Hernández, que després de llegir l'article els va fer notar que s'anunciaven en una web masclista.

La seva petició va ser acceptada ràpidament per Nissan, Toyota i Anida, que poques hores després del primer tuit d'Hernández li van respondre agraint-li l'avís i anunciant també a Twitter que deixarien d'anunciar-se en aquella web.

@Cristina_H_ Hola Cristina. Hemos solicitado la retirada de la publicidad y te confirmamos que próximamente dejará de aparecer. ¡Un saludo! — Toyota España (@Toyota_Esp) 26 de gener de 2017

@Cristina_H_ Hola Cristina, te informamos de que procederemos a retirar nuestra publicidad de este medio. Muchas gracias. Saludos, ^AP — Nissan España (@Nissan_ESP) 26 de gener de 2017

Per la seva banda, Línea Directa va argumentar en un primer moment que apostaven per la "pluralitat mediàtica" i que "les opinions dels col·laboradors" dels mitjans on apareix la seva marca són "responsabilitat del mitjà", de manera que declinava retirar-se de Mediterráneo Digital. Al cap d'una estona, però, vaarectificar aquesta posició i també va anunciar que ja no s'hi anunciaria més, perquè no volen que "ningú se senti ofès".

@Cristina_H_ Hola! En Línea Directa apostamos por la pluralidad mediática. Las opiniones de los colaboradores, son responsabilidad del medio — Línea Directa (@LineaDirecta_es) 25 de gener de 2017

@Cristina_H_ Hola Christina. Retiramos la publicidad de Mediterráneo Digital, ya que en ningún caso queremos que nadie se sienta ofendido. — Línea Directa (@LineaDirecta_es) 26 de gener de 2017

En declaracions al portal Verne, la companyia d'assegurances ha explicat que va canviar el seu posicionament després de llegir l'article en qüestió.

En un tuit posterior, Hernández va demanar a l'aerolínia Norwegian Airlines que també retirés la seva publicitat de Mediterráneo Digital, però de moment la companyia no s'ha pronunciat. Fonts de Norwegian han dit a Verne que "encara és aviat" per decidir com actuaran" i han remarcat que el fet que un bàner de l'empresa aparegui en un determinat mitjà "no implica un aval de l'empresa anunciant a aquest mitjà".

El mitjà es querellarà

El polèmic article il·lustrat amb una fotografia d' Inés Arrimadas i una altra d' Anna Gabriel– assegura que està "científicament provat" que "les feministes atrauen menys els homes que les dones normals" i afirma, per exemple, que "als mascles els agraden més les dones amb veu afrancesada que les 'machorras' amb dicció de camioner", o que "als homes els atrauen més les dones que es depilen que les cosines de Chewbacca".

Malgrat això, en un comunicat Mediterráneo Digital "rebutja" les imputacions de sexisme, masclisme i discriminació", assegura que l'article està "escrit i concebut des d'una clara vessant sarcàstica", es disculpa davant dels lectors "que s'hagin pogut sentir ofesos" i subratlla que les opinions expressades a l'article "corresponen única i exclusivament a l'autor del text".

El diari afegeix també la seva intenció de "querellar-se per la via penal" contra Cristina Hernández per haver "iniciat una campanya de boicot" contra el mitjà. Mediterráneo Digital considera "gravíssimes" les acusacions de la tuitaire segons les quals el diari "fomenta la violència de gènere".