Quim Gutiérrez, desaparegut en un nou ‘thriller’ de Telecinco

Un accident d’avió, cap supervivent i un passatger que no consta ni entre les víctimes del sinistre ni entre les persones que havien pujat a l’aparell abans que s’enlairés. Són els ingredients principals d’ El accidente, una nova sèrie que prepara Telecinco i que ja s’ha començat a rodar. L’actor barceloní Quim Guitérrez interpretarà aquest misteriós passatger, el José, un pare de família aparentment exemplar a qui la seva dona havia acompanyat fins a l’aeroport perquè embarqués a l’avió sinistrat però que després s’ha esfumat: a l’aerolínia no li consta que hagués agafat aquell vol, i el seu cos no apareix entre les restes de l’accident.

L’encarregada de descobrir on és el José, si és que encara és viu, i per què no era a dins de l’avió serà la seva dona, la Lucía, encarnada per la valenciana Inma Cuesta. A mesura que vagi estirant fils per esbrinar nous detalls sobre els fets, la confusió anirà creixent i la dona començarà a observar “estranyes i incomprensibles reaccions en el seu entorn familiar”, fet que la portarà a “preguntar-se si realment coneixia el seu marit i si el José era realment qui deia ser”, avança la cadena.

Les relacions familiars, complexes i plenes de secrets, mitges veritats, traïcions i interessos ocults, concentraran bona part de la tensió dramàtica en aquest thriller que es desenvoluparà en tretze capítols i que planteja un final tancat. Telecinco destaca que la ficció s’ambienta en un entorn campestre i que moltes seqüències es rodaran a l’exterior, en escenaris naturals.

Al capdavant del projecte -que Mediaset coprodueix juntament amb Globomedia- hi ha Daniel Écija, que n’és el productor executiu. D’aquesta manera Écija suma una nova col·laboració amb Telecinco, una cadena per a la qual ha creat grans èxits de ficció al llarg de les últimes dues dècades, des de Médico de familia i Periodistas fins a Los Serrano i Aída. El productor, a més, tornarà a coincidir amb Inma Cuesta, amb qui ja havia treballat a la sèrie de La 1 Águila Roja. Per a Cuesta serà el seu debut a Telecinco, mentre que Gutiérrez ja hi va treballar en la minisèrie El padre de Caín, emesa el desembre passat i en què també interpretava el personatge principal.

A banda d’ells dos, El accidente comptarà amb actors com Alain Hernández, Berta Vázquez i Eusebio Poncela. La sèrie se suma a altres que Telecinco té pendents d’estrenar, com La verdad, Perdóname señor, Ella es tu padre o l’adaptació de la novel·la Patria.

Écija també prepara una sèrie per a La 1

El productor executiu d’ El accidente, Daniel Écija, també té entre mans una sèrie per a La 1. Es tracta d’ El regreso, un projecte que va rebre el vistiplau de la cadena pública al desembre i que es preveu que s’estreni durant aquest any. De moment TVE només ha avançat que es tracta d’una sèrie policíaca amb elements de ciència-ficció.