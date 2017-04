El president de RTVE: "Espanya no va ser colonitzadora, sinó evangelitzadora i civilitzadora"

"Espanya no va ser colonitzadora, sinó evangelitzadora i civilitzadora". El discurs revisionista que el president de la Corporació RTVE, José Antonio Sánchez, va entonar la setmana passada a la Casa Amèrica de Madrid ha aixecat una onada d'indignació a les xarxes socials. En el marc d'una conferència sobre el compromís de l'ens públic per col·laborar amb el continent americà, Sánchez va fer un homenatge a l'" obra d'Espanya a Amèrica", tot presentant l'imperi espanyol com una força de progrés que va construir "hospitals, escoles i esglésies".

“España nunca fue colonizadora, fue civilizadora”: una clase de historia 'alternativa' con el presidente de la Televisión Española. #RTVE pic.twitter.com/RP7ZDb3cM3 — AJ+ Español (@ajplusespanol) 4 d’abril de 2017

A més, el president de RTVE va negar l'extermini de la població local. "En quin cap hi cap que els espanyols de llavors es dedicaven a l'extermini d'éssers humans? Els espanyols que van anar a Amèrica van ser uns espanyols que tenien unes Corts des de feia molt, que tenien sotmès al dret qualsevol poder o arbitrarietat, que vivien en un país ple de catedrals", va sentenciar. Amb tot, va admetre que es van fer "coses dolentes", però les va justificar: "Qui no en va fer en una conquesta?".

A partir del minut 8 del vídeo, Sánchez critica la "llegenda negra" que "sosté sense avergonyir-se que la cultura indígena era molt superior a l'espanyola", amb la qual cosa no està d'acord: "Quan els pobles indígenes d'Amèrica tenien el sacrifici humà com a pràctica religiosa habitual, quan l'autosacrifici, el vessament de sang i la decapitació humana eren obsessions supremes", afirma, "ja feia dos segles que Dante havia escrit la 'Divina Comèdia' i Petrarca el seu 'Cançoner', Miquel Àngel pintava la Capella Sixtina, El Greco pintava a Espanya i el Bosco havia acabat 'El jardí de les delícies'". A continuació, Sánchez cita la historiadora australiana Inga Clendinnen, autora d''Els asteques', i sentencia: " Lamentar la desaparició de l'imperi asteca és com mostrar tristesa per la derrota dels nazis a la II Guerra Mundial".

Evidentment, les reaccions a aquestes paraules no s'han fet esperar. Centenars d'internautes de tot el món –molts mexicans– han criticat el discurs de Sánchez. El president de RTVE va ser escollit gràcies a la majoria absoluta del Partit Popular (PP) l' octubre de 2014, però ja havia ostentat el mateix càrrec entre el 2002 i el 2004. De perfil polèmic, ha estat molt criticat tant pels partits de l'oposició com pels professionals del mitjà públic, que li van exigir la dimissió per la " profunda degradació ètica i deontològica a què ha sotmès" els informatius de TVE .

Lecciones de historia alternativa a cargo del presidente de #RTVE. Aparentemente la conquista de América tuvo fines netamente pedagógicos. https://t.co/9rfmh9xMAl — Ana María Hurtado (@AnaM_hl) 6 d’abril de 2017

Presidente de la #rtve es un ignorante, lo presume y se disculpa por ello — Luna Nis (@Real_Luna_Nis) 6 d’abril de 2017