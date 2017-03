RTVE haurà d’informar sobre els contractes amb productores

El jutjat contenciós administratiu número 11 de Madrid ha tombat el recurs presentat per Radiotelevisió Espanyola contra la resolució del Consell de la Transparència que obligava la corporació estatal a fer públics els detalls dels contractes que signi amb productores de televisió. Després que la cadena es negués a facilitar-li informació sobre un contracte per a l’adquisició de pel·lícules, un ciutadà va demanar empara al Consell, que li va donar la raó en considerar que RTVE es nodreix de fons públics i, per tant, la gestió que se’n fa ha d’estar a l’abast de la ciutadania. RTVE va al·legar que això podia perjudicar els seus interessos comercials i econòmics, i per això va presentar un recurs. Però segons la sentència judicial, que el Consell de la Transparència va donar a conèixer dijous, aquesta informació s’ha de considerar “de caràcter públic”, ja que “el dret d’accés a la informació ha de ser destacat com un valor intrínsec del concepte de democràcia”.