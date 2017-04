Rajoy destina menys diners a Catalunya i quatre claus del dia

1.

Pressupostos de l'Estat: menys diners per a Catalunya i per a la resta de comunitats. Montoro admet que les promeses de Rajoy es desenvoluparan "amb més fermesa" el 2018.

2.

Rull, sobre els pressupostos: "Montoro ha desautoritzat els compromisos de Rajoy de la setmana passada". El conseller de Territori i Sostenibilitat considera que les promeses que va anunciar el president espanyol en infraestructures no queden reflectides en els comptes.

3.

El TC adverteix Puigdemont que no pot fer servir la partida oculta per al referèndum. El tribunal suspèn les partides dels pressupostos i alerta tot el Govern i diversos alts càrrecs de possibles conseqüències penals. El Govern manté el "pols democràtic" amb l'Estat i reitera que no renunciarà al referèndum. La portaveu de l'executiu, Neus Munté, replica al Tribunal Constitucional que les partides dels pressupostos suspeses "són perfectament legals i ajustades a dret".

4.

Les màfies xinesa i italiana, implicades en el cas Eldenc. L'escandalós resultat al Mini es va arreglar per recuperar els diners apostats i perduts en intents anteriors: cinc detinguts fins al moment.

5.

Jaume Cabré furga en les tenebres humanes. L’escriptor publica ‘Quan arriba la penombra’, un recull de contes amb les morts violentes com a lligam