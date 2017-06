Ramon Gener provarà de portar la cultura al ‘prime time’ de TV3

¿La cultura té lloc al prime time televisiu? TV3 ho provarà la temporada que ve amb un programa que prepara Ramon Gener, segons ha pogut saber en exclusiva l’ARA. Es tracta d’una proposta que, de moment, té el nom de treball d’ Emocions i que buscarà transmetre l’entusiasme per les experiències culturals, de la mà d’un comunicador que ja va mostrar a Òpera en texans la seva capacitat per aproximar la música clàssica a l’espectador mitjà, des del desacomplexament.

Així, l’art entès en el seu sentit més ampli serà el fil conductor del programa, que permetrà veure Ramon Gener en un ambiciós periple cultural per Europa, al més transversal possible. Per exemple, cantant en una catedral, es podrà parlar del valor d’aquella peça musical en concret, però també de l’arquitectura del temple o de qualsevol qüestió cultural tangent. La intenció és allunyar-se de l’academicisme i tractar la cultura com a plaer i passió.

Produït per Brutal Media, el projecte té una ambició internacional, ja que es gravarà simultàniament en tres idiomes: català, castellà i anglès. D’aquesta manera, es vol fer circular el format per televisions d’arreu del continent (i més enllà), tal com el mateix Gener ja va fer amb el seu programa This is opera.

TV3 ha de decidir encara la ubicació i dia de la setmana del programa, tot i que l’opció més factible és que sigui en l’anomenat segon prime time, a partir de les onze de la nit. El programa es va començar a gestar durant l’etapa de l’anterior director de TV3, Jaume Peral, i ha sigut una de les carpetes recollides per l’actual director, Vicent Sanchis, que en els últims mesos ha recordat, en diverses entrevistes i intervencions parlamentàries, la seva voluntat de portar un programa inequívocament de cultura a les hores estel·lars de la graella de TV3.

Gener, apassionat

Baríton, pianista, escriptor i divulgador musical, Gener és doblement llicenciat -en humanitats i ciències empresarials- i es va formar també en piano i cant (això últims sota la tutela de Victòria dels Àngels). Va debutar televisivament l’any 2011, al canal 33, amb el programa Òpera en texans, que va aguantar tres temporades a la graella i va rebre un premi Zapping -atorgat pels espectadors- com a millor espai divulgatiu o cultural.

A més, va ser un dels èxits d’audiència del canal 33. La primera temporada va aconseguir 45.000 espectadors i una quota de pantalla de l’1,4%. El curs següent va aconseguir créixer fins als 64.000 seguidors i un share del 2,2%. I, per a la tercera temporada, encara va arrossegar més televidents i va firmar un excel·lent resultat de 92.000 espectadors i una quota del 2,8%, molt per sobre de la mitjana del canal. Ara Gener tindrà l’avantatge que el seu programa s’emetrà a TV3, cosa que li permetrà tenir de sortida un nombre d’espectadors més gran.

Un cop va deixar el 33, Gener va dirigir i conduir el programa This is opera, on ja va assajar la fórmula de gravar en dos idiomes, en aquella ocasió en castellà -el format s’emetia a Espanya a La 2- i en anglès. Alemanya, Àustria, Suïssa, Itàlia, Portugal, Letònia, Mèxic, Mongòlia, Corea del Sud o Singapur van ser alguns dels països que van emetre aquest format divulgatiu. Amb This is opera, aquest comunicador va guanyar dos premis Zapping més: el de millor programa divulgatiu o cultural i el de millor presentador.

Gener també és autor de dos llibres: Si Beethoven pogués escoltar-me i L’amor et farà immortal, publicats a l’editorial Ara Llibres.