'La Razón' admet (i en portada) que es jutjaven idees

260x366 Portada de La Razón, 14 de març del 2017 Portada de La Razón, 14 de març del 2017

El que els explicava ahir sobre com els digitals havien rebut la condemna pel judici del 9-N –considerant que la pena d'inhabilitació era massa curta– valia també per a les edicions en paper de l'endemà. Però aquí val la pena aturar-se un moment a la portada de 'La Razón': “Inhabilitació al sobiranisme”. Quin diàfan reconeixement que el que estava a judici era un posicionament polític, unes idees, un plantejament. Els mitjans de Madrid han escarnit sovint l'intent del relat catalanista d'exposar la baixa qualitat democràtica espanyola: separació de poders confusa, instrumentalització judicial, clavegueram policial... Que el diari més 'hard' admeti en primera pàgina que la sentència no és a unes persones, sinó a una ideologia, no és tant un gest d'honestedat periodística com l'assumpció desacomplexada d'una anomalia severa.

'Saint Tornem-hi'

Mentrestant, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha demanat que se celebri un nou referèndum d'independència el 2019. La premsa britànica se li ha tirat al damunt. “Sturgeon embosca May”, proclamava a cinc columnes la portada del 'Times'. El 'Sun' escrivia un editorial de títol sonor: “La petició de Nicola Sturgeon d'un nou referèndum sobre la independència d'Escòcia és una guilladura”. L'avanttítol cal admetre que era indigne però graciós: “Nicola la land”, se suposa que per subratllar el caràcter somiós de la pretensió de Sturgeon. Al 'Daily Mirror, com d'habitud, s'ajuntava el millor de cada casa, i als comentaris hi havia qui demanava una frontera electrificada per aturar els musulmans que voldran arribaran a Londres via Escòcia. La línia argumentativa contra el segon referèndum era que feia massa poc des del primer. S'oblidaven de consignar que, entremig, s'ha aprovat el Brexit. I que si l'amenaça de ser expulsat d'Europa va portar vot cap al 'no', ves per on que ara les ganes de quedar-s'hi no l'empenyin cap al 'sí'.